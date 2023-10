Refus implicite pour le permis de la traversée de Spa: un recours introduit par le SPW

Ayant appris la nouvelle via un PV de collège communal, le groupe d’opposition Alternative-Plus y voit "une opportunité de réévaluer et d’enrichir le projet actuel". Ainsi, "récemment, nous avons présenté une proposition de création d’un cheminement vert reliant les jardins de la Villa Royale aux jardins du casino ; et ce, dans le but d’améliorer la convivialité et le bien-être dans notre Ville. Nous souhaitons préserver les jardins du casino dans leur état actuel, en particulier les cerisiers du Japon", indique-t-il dans un communiqué. Selon lui, il faudrait également reconsidérer la suppression de la desserte de l’avenue Reine Astrid et revoir l’emplacement de la piste cyclable en bordure de la place " afin de rencontrer la proposition de l’association Spa Patrimoine qui souhaite reconstituer l’alignement d’arbres à cet endroit ".

Frank Gazzard posera une question sur ce refus lors du conseil communal de ce jeudi 12 octobre. "Nous voudrions savoir ce que cela aura comme conséquence sur le planning des différentes phases", ajoute Frank Gazzard, conseiller Alternative-Plus.

"Nous n’avons pas cette capacité de revoir le projet"

L’échevin des Travaux, Nicolas Tefnin (MR), confirme l’absence de réponse à la demande de permis. "On a pris acte du fait que la DGO4 ne s’était pas positionnée dans les délais, explique-t-il. Le SPW a analysé les différentes pistes et a introduit un recours de manière à ce qu’on puisse quand même se prononcer sur cette demande de permis." Il rappelle que celle-ci avait été examinée par une série d’instances amenées à émettre un avis. "Elles étaient de manière générale positives. D’autres avaient donné un avis favorable conditionnel et une regrettait quelques aménagements."

Revoir la copie aujourd’hui est-il possible pour le SPW et la Ville de Spa ? "Nous n’avons pas la capacité de revoir le projet puisque la demande de permis est déposée en bonne et due forme par le SPW et qu’il y a un recours sur celle-ci. On suit la procédure", note-t-il.

De ce fait, difficile de dire maintenant quel impact cela aura sur le timing des travaux. "On voulait attribuer le marché de la phase 1 pour la fin d’année mais je ne sais pas dans quel délai le ministre se prononcera sur le recours, lance Nicolas Tefnin. C’est encore un peu tôt pour répondre à cette question. Pour l’instant, nous ne sommes pas vraiment inquiets. N’oublions pas qu’il y avait aussi un engagement de la majorité de tenir compte de la saison des commerçants. On retardait donc déjà nous-mêmes une partie des travaux." Pour rappel, est prévue en premier la rénovation de la rue Servais, de la rue de la Poste ainsi que du parking de la gare.