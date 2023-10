Toujours plus de marques et de saveurs à découvrir au Salon du rhum, à Spa

"Plus de 150 distilleries seront représentées cette fois-ci", confirme Vincent Thill, l’organisateur. Pour gagner un peu de place, les espaces ont en effet été revus. L’espace collector, qui était au rez-de-chaussée jusqu’ici, investira les balcons de la prestigieuse salle du centre culturel. "Cela amènera également un plus sympa d’avoir cet espace collector à l’étage, note-t-il. On récupère donc un peu de place en bas, mais on est vraiment au maximum de ce qu’on peut proposer. En termes de gammes, c’est du jamais vu sur le sol belge."

Les visiteurs auront l’occasion de déguster des produits des quatre coins du monde. Barbade, Australie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Guadeloupe, Pérou, Jamaïque, Philippines et même Belgique… Il y en aura pour tous les palais.

©Romain RIXHON

Des échanges privilégiés

Un programme alléchant qui séduit visiblement les amateurs de rhum. Depuis l’ouverture des préventes, les entrées s’arrachent comme des petits pains (surtout pour le samedi) et de nombreuses master class affichent complet. "On voit que les gens s’y prennent de plus en plus tôt pour ne pas rater leur session fétiche", constate Vincent Thill. Ces master class d’une heure prévoient la dégustation de 5 rhums issus de la même distillerie, le tout commenté par un expert ou un représentant de la distillerie en question. "On propose aussi quelque chose qui s’apparente plus à une conférence (gratuite), avec la distillerie Isautier. Cela comprend deux verres de dégustation et des explications sur le mode de fabrication, sur le climat, sur la distillerie en tant que telle. Ce concept avait bien fonctionné l’année dernière."

Deux embouteillages inédits

À chaque salon, les organisateurs s’arrangent également pour avoir des embouteillages réalisés spécialement pour le Salon du rhum. En 2023, il y en a donc deux: un rhum de Trinidad et un de Marie-Galante. "Celui de Trinidad est déjà sold out", annonce Vincent Thill. Quelques bouteilles seront également en vente sur place durant le week-end. "On accueille en général entre 2 000 et 2 500 visiteurs et on n’a que 180 bouteilles en tout. On sait hélas qu’il y aura toujours des déçus."

Mais que l’on se rassure, bien d’autres nouveautés et exclusivités seront présentées. Côté coups de cœur, l’organisateur pointe notamment le rhum belge (et de chez nous) Le Massacre. "On pourra aussi compter sur énormément d’embouteilleurs indépendants. Ceux-ci vont sélectionner des fûts dans le monde entier." Parmi eux, on retrouvera, entre autres, la marque Bristol. "C’est la toute première fois que Bristol vient à Spa. Son patron, John Barrett, vient expressément d’Angleterre pour l’occasion", confie Vincent Thill.

Les visiteurs pourront également admirer une exposition de photos des précédentes éditions, réalisée par André Büsch, ainsi qu’une exposition de peintures d’Isa Daulard, peintre, auteure et chroniqueuse culinaire. Elle est aussi à l’origine des Carnets de breuvage du magazine Rumporter.

Enfin, signalons aussi que le Salon du rhum, organisé par Freedom-Impex, repose sur le travail et l’engagement sans faille d’une armée de bénévoles (provenant notamment de l’ASBL Les Minières). "Ils sont une soixantaine à être présents avant pendant et après le salon. Sans eux, ce serait juste impossible", conclut Vincent Thill.

©Salon du rhum

Un espace et des workshops dédiés aux cocktails

Durant tout le week-end, les visiteurs pourront aussi en apprendre plus sur le rhum au travers des cocktails.

Un autre moyen de découvrir des rhums de qualité. ©Salon du rhum

Pour cette 8e édition, le Salon du rhum se dote d’un espace cocktails haut de gamme. Car, non, mélanger un bon rhum à d’autres ingrédients n’est pas un sacrilège. "Il y a cocktail et cocktail, estime Vincent Thill. Mais on se rend compte que quand on utilise de bons rhums, ça les sublime véritablement. Cela permet aussi de sortir un peu des sentiers battus. Les visiteurs vont être surpris."

Deux stands de cocktails, tenus par Premium Spirits et The Nectar, viendront en effet avec leurs propres bartenders professionnels. Et non des moindres puisqu’ils sont issus de bars à cocktails de renom, à savoir The Modern Alchemist, à Bruxelles, et Koks & Tales, à Hasselt. "Ce sont clairement des références. De plus en plus, les marques ont envie d’imposer leurs bartenders qui maîtrisent des créations et recettes qui leur sont propres."

Ceux qui ont toujours rêvé d’apprendre à confectionner ces breuvages à la fois beaux et bons pourront également prendre part à un workshop. Celui du samedi est complet, mais il reste encore quelques places pour le dimanche. "On a limité le nombre de participants à 15 pour que l’expérience soit optimale", poursuit Vincent Thill. Ces ateliers seront dispensés par l’équipe du The Modern Alchemist.

En pratique

S’y rendre

Le Salon du rhum est accessible le samedi 14 octobre de 13 à 19 heures et le dimanche 15 octobre de 11 à 18 heures. L’entrée dans la salle du centre culturel de Spa se fait par la rue Servais. Pour rappel, l’entrée est interdite au moins de 18 ans.

Tickets

L’entrée classique est au prix de 25 € par jour en prévente. Elle sera à 30 € sur place. Attention, cette année, le nombre de visiteurs est limité. Ce billet comprend l’accès à la salle de dégustation et le kit (verre, crayon et feuille). Certaines dégustations seront payantes en fonction de leur âge et de leur rareté (via des jetons vendus sur place). En ajout, les tickets collector peuvent aussi être achetés pour 65 €. Ils permettent d’accéder à l’espace collector. Enfin, il reste également quelques places dimanche pour des sessions master class, à 15 € ou gratuites, et le workshop cocktails.

Infos et réservations

Rendez-vous sur le www.salondurhum.be