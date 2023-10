Les plus belles façades fleuries récompensées à Spa (Photos)

"Cette année, nous avions 25 candidats. Et il faut savoir que chacun des candidats a été récompensé pour sa participation", souligne l’échevine de la Vie associative, Charlotte Guyot-Stevens (MR).

Ce sont trois médailles d’or qui ont été remises dans la catégorie façades à savoir la première à Bernadette Wansart-Fransolet qui reçoit un chèque de 10 € de l’association des commerçants spadoise (ACS), un autre d’une valeur de 60 € de la Ville, un chèque de 50 € aux Pépinières de Louveigné ainsi qu’un livre Spa Ville Thermale. Les autres lauréates de cette catégorie, Claire Mertens et Jocelyne Pottier, elles, ont reçu chacune deux chèques de 10 € de l’ACS et un chèque de 60 € (Ville). Claire Mertens a reçu un livre Escapale et Jocelyne Pottier, un bon de l’Association des hôteliers et restaurateurs de Spa et environs (AHRSE).

L’ensemble des lauréats toutes catégories confondues. ©- Ville de Spa

Dans la catégorie jardins, c’est Daniela Grazini qui décroche la médaille d’or. Elle a reçu les mêmes lots que Bernadette Wansart-Fransolet à l’exception de l’ouvrage intitulé "Vous prendrez bien un petit verre ?".

Pour la dernière catégorie reprenant les commerces ou animations, aucune récompense n’a été décernée cette année. Cependant le jury a adressé une mention spéciale, pour leur participation, au Musée de la lessive et du Coin du Bois.

À noter que chaque participant a reçu un cadre photo de son jardin ou de sa façade, selon les catégories, et une orchidée ainsi que la médaille d’argent.