L’effervescence était de mise tout au long de ce samedi après-midi au centre Fedasil de Spa, dit Spaloumont (anciennement Sol Cress). Là, Fedasil, qui a repris le centre pour demandeurs d’asile il y a un peu plus d’un an maintenant, y organisait une journée portes ouvertes.

Une première pour le centre. "Je dirais même que le centre est notre village qui est peuplé de citoyens du monde, explique le directeur, Damien Demaison. Nous réalisons des portes ouvertes pour remercier les autorités locales et le voisinage avec qui des relations se sont construites. Mais les portes ouvertes nous permettent aussi de découvrir notre métier et de présenter le travail d’accueil de demandeurs de protection internationale. C’est un chouette métier et on a rarement la possibilité de l’expliquer."

Quant aux activités, elles étaient diverses et variées, avec notamment un défilé de mode avec des habits traditionnels des différentes cultures présentes. Il y avait aussi un château gonflable pour les enfants, une balade gourmande ou encore un grand repas festif sous forme d’une invitation au voyage. Enfin, cette journée portes ouvertes s’est terminée par une grande soirée dansante pour tous les résidents et visiteurs du jour.