Budget participatif: présentation des projets

Pour cette 3e édition, le forum communal a veillé à proposer, dès le mois de juin, un accompagnement aux dépositaires de projet qui le souhaitaient. En 2022, seul un projet, celui de l’ASBL Sparistochats, qui vient en aide aux chats en détresse, avait été jugé recevable. "Ici, les candidats ont pu recevoir des conseils pour améliorer leur projet. Certains ont demandé une aide particulière à des membres. C’est une étape qui a été positive pour les porteurs de projet", confirme Laura Bonazza, la présidente du forum communal.

Après la présentation, l’heure sera au vote. "Du 9 octobre au 15 octobre, tout citoyen intéressé, à partir de 16 ans, est invité à venir voter à l’Hôtel de Ville de Spa, pendant les heures d’ouverture, pour le projet de son choix", explique-t-elle. Dix jetons leur seront alors remis à l’accueil de l’administration. Les votants pourront choisir de tous les attribuer à un projet et de les répartir entre les deux candidats. "On invite vraiment un maximum de Spadois à venir voter." Dimanche 15 octobre, une fois le dépouillement réalisé, le forum communal annoncera le ou les lauréats. Pour rappel, c’est une enveloppe de 15 000 € qui est en jeu. Pour plus d’informations: 0477/62 54 89.