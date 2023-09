Double pollution dans les bois de Spa

Quant à la seconde pollution, "elle s’est passée près de l’aérodrome de Spa, le long de la nationale. Un flexible d’une machine du SPW qui élaguait les abords de la route s’est brisé et de l’huile s’est déversée dans le fossé." Les pompiers et les équipes de la Ville (composées de l’échevin de l’Environnement ainsi que du coordinateur PLANU et de deux agents techniques) se sont rendus sur place pour constater l’ampleur de l’incident "qui s’est vu requalifier en incident moyen, détaille la Ville de Spa. En moins de vingt minutes, les moyens techniques et logistiques étaient déployés et la pollution a pu être maîtrisée grâce à l’excavation et l’évacuation des terres polluées dans un conteneur. La Ville de Spa remercie particulièrement ce promeneur cycliste qui, après avoir visualisé un reportage concernant l’exercice de la semaine passée, a été sensible à la cause environnementale et a adopté le parfait réflexe de signalement au 112."