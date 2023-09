Place Royale: les idées de Spa Patrimoine

Pour ces défenseurs du patrimoine, la place doit être vue comme un espace polyvalent permettant le déroulement d’activités (Francofolies, marchés, voitures de courses…). "Mais elles doivent être en adéquation avec les caractéristiques d’une ville thermale bénéficiant de la reconnaissance Unesco." Ils estiment aussi qu’une importance particulière doit être donnée aux plantations d’arbres, comme c’était le cas autrefois. "Un des alignements d’arbres se trouvait le long de l’actuel hôtel Radisson, l’autre bordait l’avenue. Le respect de ces axes est primordial. Il serait hautement souhaitable de les recréer et de replanter ces alignements, non seulement pour des raisons urbanistiques, historiques et esthétiques évidentes, mais également pour s’adapter aux enjeux du réchauffement climatique."

Ils trouvent toutefois que la présence d’eau n’est pas nécessaire. "De nombreuses fontaines jalonnent déjà le parcours. Pour un projet à plus long terme, la présence à l’air libre du Wayai nécessiterait de revoir son tracé et de l’assainir." Et la présence d’un kiosque n’est pas souhaitable. "Un emplacement plus adéquat pour des concerts existe dans l’espace central de la galerie Léopold II."

L’ASBL Spa Patrimoine rappelle l’intérêt d’avoir du mobilier urbain "de qualité et/ou amovible". Quant au revêtement de sol, "un pavage et/ou dallage est à déterminer, agrémenté de cheminements et de tracés végétalisés amenant d’une part au Parc de Sept Heures et d’autre part au pavillon des Petits-Jeux." Et d’ajouter: "Un parvis devra être redessiné devant le pavillon des Petits-Jeux (monument classé exceptionnel)."

Un ensemble, avec le parc

Enfin, ils attirent également l’attention sur le fait que "le Parc de Sept Heures, la galerie Léopold II et la place Royale forment une unité dont la cohérence doit être maintenue". "De même, la galerie Léopold II et les deux pavillons, pavillon des Petits Jeux (actuellement taverne Bobeline) et pavillon Marie-Henriette, forment un ensemble cohérent et indissociable." À long terme, l’ensemble devrait retrouver sa vocation publique même par les galeries entourant le pavillon des Petits Jeux depuis la Place Royale.

En conclusion, ils insistent sur la nécessité d’une vision sur le long terme. "Les exigences qualitatives sont justifiées par la reconnaissance Unesco, mais aussi en visant le confort et le bien-être pour tous les habitants."