C’est à quelques centaines de mètres de l’aérodrome de Spa qu’un grand exercice impliquant les services de secours a été organisé ce vendredi matin. Sur place, un faux promeneur a découvert une cuve de mazout abandonnée juste à côté d’un point de captage d’eau de Spa Monopole. Et cette cuve déversait l’équivalent de mille litres de mazout. Un mazout évidemment fictif et qui n’était autre qu’un colorant inoffensif servant à l’analyse des eaux en temps normal. "On teste ce qu’on appelle le PPUI source, qui est le plan particulier d’urgence et d’intervention de la Ville de Spa, détaille Pascal Decerf, le directeur du service de prévision de la zone de secours VHP. Ce plan a été élaboré avec les services de planification de la commune et Spa Monopole. Le but est de tester la chaîne d’appel et la géolocalisation spécifique sur une cartographie qui est utilisée dans le plan. Cela permet de nous repérer plus facilement car les captages d’eau sont en forêt, parfois dans des chemins inaccessibles. Et ce sont souvent des promeneurs qui nous appellent et ils ne connaissent pas du tout la région."

Un plan qui est très important vu la trentaine de points de captage d’eau disséminés dans les bois de la ville thermale. "Spa a une sensibilité particulière avec la protection de ses sources. On peut dire qu’au niveau de la zone de secours VHP, et du poste de Spa qui a cette spécificité depuis des années, c’est un peu comme en formule 1. On teste les systèmes de protection active et de sécurité. On développe les procédures d’intervention de protection de l’environnement. Et les 19 communes des zones limitrophes bénéficient également de notre expertise et de notre matériel."

De nombreux intervenants appelés sur place

Comme on a pu le constater, un grand nombre d’acteurs sont rapidement appelés sur place en cas de gros souci, comme cette cuve de 1000 litres de faux mazout de ce vendredi. "À partir du moment où le plan est déclenché, on va avoir des responsables communaux, la police de l’environnement,… Il y a énormément d’autres acteurs qui doivent avoir les différentes informations."

Du côté de Spa Monopole, cet exercice est d’une importance capitale. On ne l’a d’ailleurs pas pris à la légère et même la ligne de production a été stoppée un petit moment, comme en cas de réel danger pour le consommateur. "L’importance d’un plan d’urgence est primordiale car cela permet d’anticiper tout risque et de pouvoir réagir le plus vite possible en cas de pollution, continue Arnaud Collignon, Group Water and Environment Manager chez Spadel. C’est important de pouvoir travailler en collaboration avec la Ville car elle a des moyens que nous n’avons pas et inversement. Avec les pompiers, on travaille pour que ce risque de pollution soit le plus court possible dans le temps et que l’on revienne après à un terrain non pollué. Avec parfois d’importants travaux comme une excavation de terres, même si la plupart du temps, l’absorbant suffit. Mais dans le cadre de cet exercice, où il y avait 1 000 litres de mazout dans le sol, inévitablement celui-ci est pollué donc il faut des moyens, que la ville a. Il faut donc faire appel à elle."

Heureusement, une pollution des zones de captage ne se déroule pas tous les jours. Mais cela revient quand même épisodiquement. "On a, plus ou moins, une activation du plan pollution par mois. La plupart du temps, ce sont des cas bénins avec du petit volume facile à prendre en charge. Mais une fois par an en moyenne, il y a un incident de plus grande ampleur. Le dernier était par exemple un bidon d’huile de tronçonneuse qui s’était renversé dans une camionnette et qui s’était déversé tout le long d’un petit chemin à Bérinzenne. Il avait fallu excaver une partie."

Le bilan final de cette opération est positif avec une arrivée rapide des pompiers une fois contactés et la coordination globale des services qui s’est bien déroulée. "On a pu voir qu’il a fallu 10-15 minutes aux pompiers pour venir, que tout le monde est présent avec les bonnes personnes. Le bilan est donc bon."