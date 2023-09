L'environnement et le développement durable au centre du festival des artistes et artisans à Spa

Au programme, ce sont 33 représentants des trois communes qui présenteront leurs œuvres d’art ou leur artisanat dans différents domaines. "Il y aura de la peinture, de la photographie, des arts numériques, de la sculpture, de l’illustration, de la décoration, de l’artisanat, du collage…", détaille l’animateur du centre culturel, Jérémy Melchior.

L’objectif, pour les organisateurs, c’est soutenir les artistes et les artisans du territoire qui ne sont pas tous des professionnels. De plus, cette année, le festival abordera le thème de l’environnement et du développement durable symbolisé par cette phrase: au rythme de la terre. "C’est un enjeu important pour le centre culturel. Certains artistes s’inscriront dans cette thématique avec des œuvres ou des procédés qui y correspondent."

Une quinzaine d’entre eux a réalisé de nouvelles créations comme des peintres, un photographe, un illustrateur, un sculpteur qui travaille avec du papier mâché, etc. Parmi la trentaine d’artistes, amateurs et quelques professionnels, on retrouvera l’illustrateur stoumontois Oli Pirnay. "Le but est surtout de donner de la visibilité aux artistes amateurs, de les faire connaître auprès du grand public", rappelle l’animateur.

Côté pratique, un parcours varié sera installé dans la salle des fêtes du centre culturel. À l’entrée, les visiteurs recevront un plan avec les artistes. À chaque stand, on retrouvera les techniques utilisées, la région de l’artisan et la manière dont il s’inscrit dans le développement durable.

À noter que l’entrée est gratuite, l’exposition se déroulera de 10 h à 18 h, samedi et dimanche.