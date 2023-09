L’Automne Musical à Spa: musique baroque et mélange de cultures

"On ne veut pas être un festival qui ne concerne que des mélomanes avertis. Je pense qu’en gardant cet éclectisme au niveau de la programmation, on propose des musiques qui peuvent concerner des personnes qui aiment la musique, pas seulement des musiciens avertis", insiste la directrice artistique, Véronique Wintgens.

La 37e édition de l’Automne Musical à Spa se déroulera du 23 septembre au 18 novembre.

Un hommage à la voix

"Le concert d’ouverture, est tout à fait exceptionnel, il s’agit de Vox Lumnis, un ensemble vocal qui se produit dans les plus grands festivals à travers le monde. Il est dans un registre uniquement de chansons anglaises et uniquement a cappella. Ce sera vraiment unique pour ouvrir notre festival, ce sera un hommage à la voix." Ici, la programmation s’éloigne légèrement de son essence qu’est la musique baroque, on plongera dans la Renaissance de la musique anglaise. "C’est une opportunité pour nous de les avoir dans le festival." Le concert se déroulera à l’église Saint-Remacle, le samedi 23 septembre à 20h15.

Orientale et occidentale

L’ensemble Lux Beata dirigé par Fredrik Hildebrand allie musique napolitaine et musique traditionnelle d’Arménie, un mélange de culture qui caractérise le festival. "Avec un instrument tout à fait particulier, le duduk, c’est un hautbois qui symbolise la musique arménienne. C’est un instrument à vent qui se marie parfaitement avec les instruments à cordes." C’est plutôt fréquent que les musiques baroques orientales et occidentales se rencontrent, les jeunes musiciens tentent de nouvelles choses pour se démarquer des premiers ensembles baroques, complète la directrice artistique.

Raquel Andueza et l’ensemble La Galania qui interpréteront un programme de sons typiquement espagnols. ©- Michal Novak

Pour cette 37e édition, deux nouveaux venus sont aussi à découvrir. Le samedi 28 octobre à 20 h, dans le salon bleu à Spa, la soprano Rauquel Andueza et l’ensemble La Galania. "On a voulu l’accueillir dans un programme typiquement espagnol, elle sera accompagnée de musiciens espagnols. L’ensemble va mettre en avant la musique populaire du XVIIe siècle. C’est un programme enjoué avec des musiques très festives et gaies. Les musiciens sont accompagnés par des percussions, toujours attendues par le public. Lui aussi a envie de se divertir et ne pas toujours être confronté à des répertoires sérieux. C’est un concert qui se démarque par le caractère de la musique", assure la directrice artistique Véronique Wintgens.

Philippe Pierlot qui dirigera le Ricercar Consort, le samedi 21 octobre à 20 h, dans le salon bleu du centre culturel de Spa. ©-D. Coune

Le festival accueillera aussi pour la première fois le Poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre et interprété par la soliste Anais Bertrand, le samedi 4 novembre à 20h, au théâtre Jacques Huisman (Spa). "Ce seront des airs de cour tel qu’on pouvait l’entendre dans les palais du Louvre sous Louis XIV, c’est un mélange de musique sérieuse et divertissante à découvrir."