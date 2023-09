Une fleuriste s’installe rue des Écomines, à Spa

Et derrière le comptoir d’Au Jardin d’Ambre, on retrouve Rose-Marie Orban. "Auparavant, j’ai eu une fleuristerie à Ensival. Mais malheureusement, j’ai été inondée et j’ai dû arrêter mes activités car les assurances ne sont pas intervenues comme elles auraient dû. Ici, après des problèmes de santé, j’ai remonté la pente et j’ai voulu relancer un commerce. Et je ne pense pas que je puisse faire autre chose que fleuriste car c’est ma passion ! Enfin, j’ai choisi Spa car je suis tombée sous le charme de la ville. C’est assez touristique et c’est un endroit où il y a de la vie. De plus, ici, c’est une chouette petite rue."