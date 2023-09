Sécurisation des entrées du village de Creppe : ça se concrétise

"Ces dispositifs avaient été remis en place en vue de la rentrée scolaire de manière à sécuriser les lieux, indique Nicolas Tefnin, l’échevin de la Mobilité (MR). C’était une demande assez ferme de nombreux citoyens qui nous ont contactés dès l’instant où on les avait enlevés après la phase de test."

Habitante de Creppe, Fabienne Dorval, conseillère Alternative-Plus, a discuté avec plusieurs habitants. S’ils estiment que les chicanes sont nécessaires et qu’elles ralentissent l’entrée, ils se questionnent sur les places de parking. "Les riverains, qui n’ont pas tous un garage, se demandent s’ils peuvent encore se garer en dehors de ces cinq emplacements. Le comité des fêtes de Creppe se tracasse également pour les gens qui viennent à leurs événements", relaye-t-elle. Les villageois rencontrés évoquent aussi leur étonnement face aux "nombreux marquages au sol effacés", notamment au niveau des passages pour piétons.

"On a aussi des contacts avec les citoyens et les riverains de Creppe. Et ce ne sont pas les retours que nous avons eus, répond Nicolas Tefnin. On trace des emplacements de parking de manière à encourager un stationnement organisé, pour la sécurité également des usagers qui traverseraient. C’est une bonne intention, je crois."

Fabienne Dorval a alors demandé pourquoi ce type de projet n’était pas préparé au conseil de la participation citoyenne. "Nous avons même fait mieux, rétorque l’échevin. On a contacté l’ensemble des riverains concernés par ces aménagements. Tous ont reçu dans leur boîte aux lettres les aménagements proposés. Et il y avait ces places de parking." "Au moment de la phase test, il y a un retour des citoyens et à chaque fois les remarques ont été prises en compte", complète Sophie Delettre, la bourgmestre (MR).

Nicolas Tefnin en a profité pour annoncer la tenue prochainement d’une réunion citoyenne avec les Creppelins pour présenter plusieurs esquisses des futurs aménagements en lien avec le nouveau clos Monique Langen, qui, pour rappel, a été baptisé ainsi suite à un vote des Spadois. Les habitants seront invités à choisir la version qui leur plaît le plus.

Finalement, le point sur la sécurisation des entrées de Creppe a été approuvé par le MR et Osons Spa mais pas par Alternative-Plus (Yoann Frédéric, S.P.A, était, lui, absent).

Pas de candidat pour l’Hôtel de Spa: la Ville opte pour une vente publique

Qui pour racheter l’Hôtel de Spa ?

Au printemps dernier, les conseillers avaient validé le lancement d’un deuxième appel à projets dans le cadre de la vente de l’Hôtel de Spa, qui abritait l’académie René Defossez. Pour rappel, lors de la première tentative, les deux candidats avaient décidé de retirer leur offre.

"Aucun candidat potentiel n’a déposé de dossier, explique l’échevine des Finances, Charlotte Guyot-Stevens (MR). On vous propose donc de vendre ce bien en vente publique. La mise a prix de départ serait de 750 000 €, conformément à la dernière estimation du bien. L’annonce préciserait que les éléments patrimoniaux et architecturaux du bien devraient être conservés par le nouvel acquéreur." Le point a été approuvé à l’unanimité.

L’Hôtel de Spa est toujours estimé à 750 000 €. ©EdA LABEYE Philippe

Restauration du kiosque à musique et de la source de Wellington

Marie-Paule Forthomme, conseillère MR, a présenté, en collaboration avec Paul Mathy (absent ce jeudi), deux points supplémentaires concernant la préservation du petit patrimoine. "En son temps, Spa a possédé trois kiosques à musique. Il n’en subsiste plus qu’un", raconte-t-elle. Celui-ci se trouvait dans les jardins du casino et était surnommé "La Potinière". Il a été démonté en 1947 et plusieurs éléments se trouvent encore dans les sous-sols du centre culturel. L’idée serait de lui donner une nouvelle vie en inscrivant une somme au budget 2024. Plusieurs lieux pourraient être envisagés pour sa future installation mais un semble faire consensus: les jardins de la Villa Royale.

D’autre part, Marie-Paule Forthomme a émis le même souhait pour la source de Wellington, propriété de Spa sur le territoire jalhaytois. "Elle se trouvait à proximité de la source Marie-Henriette, dans un joli parc arboré. C’était un petit pavillon octogonal. Sa partie supérieure a été démolie en 1975. Depuis lors, c’est devenu une vraie ruine. Or, la situation de cette source pourrait être l’un des lieux les plus enchanteurs de Spa. Elle est proche du lac de Warfaaz, d’une promenade pittoresque le long du ruisseau du Royeuru et maintenant du RAVeL. " Les deux propositions ont été acceptées par l’ensemble du conseil. Un montant pourrait déjà être dédié à la source de Wellington via une modification budgétaire 2023.

Nouvelles rassurantes pour les Arcades

Lors des communications, la bourgmestre Sophie Delettre (MR) a souhaité donner quelques informations à propos du bâtiment des Arcades, rue Rogier, qui avait connu la chute d’un élément en pierre de taille à la mi-août. "Nous avons reçu le rapport d’un ingénieur mandaté par le propriétaire du bâtiment, qui est privé. Il constate que la stabilité du bâtiment n’est pas en péril et que la situation évolue peu depuis de nombreuses années. La pierre de taille qui s’est décrochée de la façade n’est pas structurelle. Le propriétaire nous a fait part des travaux déjà réalisés", informe-t-elle. Une cornière a notamment été installée. Les prochaines rénovations concerneront les toitures.