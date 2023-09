Les bénéficiaires craignent la fermeture de l’ASBL les Hirondelles à Spa

L’avenir est incertain en raison de l’absence de réponses, et ce depuis des mois. Les encadrants ont décidé d’en informer les bénéficiaires. Fin août, ceux-ci ont pris la plume et ils ont adressé leurs inquiétudes aux membres du comité d’administration. "Cet accompagnement est vital pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette synergie crée des liens multiculturels et intergénérationnels." Tout en rappelant l’importance d’un tel accompagnement: "Notre objectif est de progresser dans l’apprentissage de moyens permettant de faire face aux problèmes liés à la précarité et à l’exclusion."

Dans les prochains jours, l’équipe sera réduite de moitié, il ne restera plus qu’une assistante sociale pour poursuivre le projet et l’inquiétude grandit. Va-t-on retrouver une autre personne ? Le projet va-t-il survivre ? Où aller si l’ASBL ferme ? Aucune intention de fermeture n’a été évoquée par le CA. Cependant, aucune réponse n’a non plus été apportée à ce jour. "Nous espérons que vous mettrez tout en œuvre pour sauver un organisme qui à toutes les raisons d’exister, car il ne s’agit pas pour vivre, de croire mais d’adhérer à un programme de vie ; individuel et collectif", conclut le courrier.

"L’ASBL doit continuer", déclare la présidente du CPAS, Alda Greoli

Alda Greoli est sensible à l’appel envoyé par les bénéficiaires de l’ASBL les Hirondelles. ©EdA LABEYE Philippe

"Je n’ai aucune autorité sur cette ASBL privée ni aucun droit. Cependant, je m’inquiète de cette situation depuis longtemps. J’ai été interpellée par des membres du comité d’administration et les membres du personnel, confie la présidente du CPAS de Spa, Alda Greoli (Osons Spa) . Avec Nicolas Tefnin, on entend l’inquiétude des bénéficiaires et des travailleurs. Notre souhait est de tout faire pour sauver ce beau projet spadois."

Le duo formé pour le dossier par Alda Greoli (Osons Spa) et Nicolas Tefnin, 1er échevin de Spa (MR), a pris une décision ferme. "Nous allons convoquer un CA en qualité de 1er échevin pour Nicolas Tefnin (NDLR: actuel vice-président du CA) et de responsable de l’action sociale et de l’emploi pour moi. Nous allons prendre un certain nombre de décisions dès la semaine prochaine", affirme Alda Greoli.

"L’ASBL fait un travail aussi utile que remarquable pour les personnes qui en bénéficient", complète Nicolas Tefnin.