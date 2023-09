Rentrée culturelle (7/10) : retour à la fréquentation d’avant-Covid pour le centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont

La saison 2023-2024 débute ainsi sur les chapeaux de roue. On y retrouve d’abord jusqu’aux fêtes de fin d’années l’exposition de Pierre Kroll – Kroll lance des bouteilles à la mer, 150 dessins à réfléchir – au Pouhon Pierre-le-Grand. "Le centre culturel a repris l’organisation des expos dans cette salle et notre volonté est vraiment de mettre des artistes belges en évidence !"

La saison s’entamera également avec un ciné-concert "augmenté" le 15 septembre: Ardent. "C’est une démarche tout à fait particulière avec des images de la sidérurgie liégeoise et une composition musicale adaptée de KOWARI."

La saison théâtrale d’hiver débutera, elle, le 22 septembre avec le Facteur Cheval, ou le rêve d’un fou et se terminera le 15 décembre avec Ceci n’est pas une Framboise frivole. "Notre saison va redémarrer au mois de septembre avec onze spectacles qui vont se donner au théâtre ou au Salon gris, avec un panel diversifié de théâtre traditionnel et puis de chose plus nouvelle."

Au niveau de la musique, après avoir mis en avant Marcel Proust l’année dernière, ce sera Sergueï Rachmaninov qui sera au cœur d’une soirée. "On aura, le 8 décembre, d’abord une conférence de Jean-Marc Onkelinx et puis on suivra avec un concert, c’est un peu exceptionnel, avec deux pianos !"

Le centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont cherche également à se décentraliser dans les différents villages, comme pour Noël, début décembre. "On propose un spectacle (NDLR: Mini-Ver, à partir de 4 ans) dans chaque commune. On ira dans les villages de Rahier et de Sart, et puis à Spa." Une nouvelle activité se décline également dans les trois communes: des cercles littéraires en wallon. "Chaque mois, il y a des tables de conversation qui se font à Spa, Jalhay et Stoumont."

Toujours dans l’importance accordée au patrimoine, le centre culturel va continuer ses actions de sensibilisation, avec bien sûr les journées du patrimoine ces 9 et 10 septembre, mais aussi un travail toute l’année dans les écoles. "Toutes les classes de 5e primaire, plus ou moins 150 élèves, reçoivent une animation sur notre patrimoine local, ce sont des ateliers qui se font en deux ou trois fois. Notre animateur fait un tour avec les classes dans le centre pour leur montrer tout notre patrimoine: les bâtiments principaux, le ruisseau qui coule dans Spa, les villages, l’histoire de Spa, le thermalisme, la particularité de l’histoire des jeux de Spa. C’est une formation ludique, mais qui leur permet d’avoir un bagage au niveau du patrimoine et leur permet de donner des leçons à leurs parents. Ils repartent de là en étant ambassadeurs de notre patrimoine !"

