Spa: une expo d’extincteurs décorés au profit de la Fondation des Brûlés

"Ce n’est pas un hasard si on démarre à Spa, explique Rudy Étienne . De nombreuses cures pour les grands brûlés se font aux Thermes de Spa." L’exposition voyagera ensuite dans toute la Belgique, jusqu’en 2025. Pour l’occasion, 15 artistes ont accepté de parrainer l’événement et d’exposer leurs œuvres. On y retrouvera donc: Moshi Moshi, Harry Fayt, Gaëtan Caputo, Rudy Étienne, Aurore Nivelle, Pascal Collard, Robert Bakowski, Sabine Borgignons, Fabien le wallifornien, Yves Thonus, Pierre Prégardien et Marie Ciuro.

L’objectif était également d’établir un lien encore plus fort entre la Fondation des Brûlés et les artistes. "On leur a proposé de décorer des extincteurs, précise Rudy Étienne. Ceux-ci sont exposés et reprennent les œuvres imprimées des artistes." Des victimes de brûlures participent également et exposent leurs créations.

À l’exception d’une série de photos réalisées par Aurore Nivelle, toutes les œuvres seront mises en vente au profit de la Fondation des Brûlés. Les artistes qui souhaiteraient rejoindre le projet peuvent également prendre contact avec les organisateurs. L’exposition est visible du vendredi au dimanche de 14 à 18 heures.

Infos : www.brulures.be