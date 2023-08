Cette 64e édition débutera par un week-end d’avant-première avec le spectacle événement Pinocchio, conçu et réalisé par Maggy Jacot et Axel De Booseré, le directeur du Royal Festival, sur base d’une adaptation de Thierry Janssen. Une pièce inédite à voir jusqu’au 10 août et pour laquelle il est encore possible d’acheter des places.

Si de nombreux spectacles affichent complet ( Le soir je mange du fromage, Fred Blin, Frou-Frou, Perfect Day ou encore les spectacles de Bruno Coppens et de Nicolas Lacroix…), il reste toutefois des billets pour plusieurs autres propositions. Les amateurs de magie et d’illusion ne doivent notamment pas manquer d’embarquer dans le camion-théâtre du magicien Yann Frisch, qui sera posté sur le parking de l’hôtel de Ville du 12 au 19 août pour le Paradoxe de Georges. Ceux qui ont envie d’être transportés par une comédie musicale peuvent encore réserver des sièges au balcon pour Alma, de Fabrice Murgia et Peggy Lee Cooper, les 12 et 13 août. Les fans d’humour, eux, trouveront leur bonheur du côté du Sabam Comedy Club, le 20 août.

Côté musique, on pointe aussi le concert fusion baroque/world music, avec la soprano plombimontoise Céline Scheen, le 18 août, ou encore le spectacle musico-littéraire Jacques, avec Nicolas Buysse et Greg Houben. Si l’on préfère le cirque et sa poésie, il suffit d’opter pour Robot infidèle de la compagnie québécoise Machine de Cirque, le 19 et 20 août, ou pour Arrêt d’urgence d’AKOREACRO, le 18 et 19 août.

Enfin, deux troupes de théâtre spadoises, le Théâtre des Sources et la Compagnie du Pas Sage, profitent aussi du Royal Festival pour présenter leur nouvelle adaptation.

Mais aussi...

Des spectacles gratuits

Le Royal Festival propose également plusieurs rendez-vous gratuits et qui ne nécessitent aucune réservation, dans la galerie Léopold II au cœur du Parc de Sept Heures. Ce sera le cas le samedi 5 août à 14 heures, avec Aide-moi de Che Cirque & Theater. Il s’agit de théâtre visuel, de clown et de marionnettes (à partir de 6 ans). Le 12 août, à 16 h 30, la compagnie Hopscotch présentera le spectacle de cirque Catch you later pour les enfants dès 6 ans. Enfin, le 15 août, à 16 h 30 également, la Compagnie RubisCube, originaire de Herve, viendra bousculer les spectateurs (dès 5 ans) avec sa comédie intitulée Jean-Kylian Poquelin.

Une ludothèque itinérante

La ludothèque Zazam sera aussi de la partie pour le week-end d’ouverture du festival, le samedi 5 et dimanche 6 août, de la compagnie française La Mince Affaire. De 14 à 19 h 30, celle-ci installera ses jeux insolites faits notamment de vieux meubles recyclés sur la terrasse du centre culturel (ou à l’intérieur en cas de pluie).

Du ciné et un blind test…

Diverses activités viennent également compléter l’offre du Royal Festival. Des projections en plein air de Grease et de Moulin Rouge sont prévues le 11 et le 15 août, à 22 heures, sur la terrasse du centre culturel. Un love blind test, en collaboration avec le Festival de Liège, se tiendra 19 août à 22 heures (gratuit, sur inscription).

Infos Au 087 47 57 04 ou sur le www.royalfestival.be

