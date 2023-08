Spa: Pour ses 30 ans, le Théâtre des Sources se réapproprie une pièce culte

Pour cette pièce, la comédienne et directrice du Théatre des Sources, Pascale Bonnarens a insisté pour que ce soit son ami Fabrice Pezzetti qui se charge de la mise en scène. "On se connaît depuis très longtemps, déjà à l’époque de ses dîners-spectacles et du concours de Miss Province de Liège que nous avions lancé avec mon mari. On s’entend à merveille. Fabrice est quelqu’un de très exigeant et de très perfectionniste", explique-t-elle. Le Jalhaytois a donc réécrit l’histoire pour y apporter quelques surprises mais aussi pour qu’elle colle à la distribution. "Nous ne sommes que 5 à jouer", confie celui qui interprétera Katia (le personnage de Christian Clavier). Seront sur scène avec lui Pascale Bonnarens

Meddy Guendil, Jessica Deru et Olivier Vidick. "Soit des comédiens professionnels et semi-professionnels", note la directrice.

Côté décor, les spectateurs se retrouveront en plein réveillon de Noël au mois d’août, Sapin, chalets décorés… Le contraste avec la saison actuelle sera plutôt amusant. "Sur scène, il y aura un grand canapé, un bureau vintage dans un coin et un meuble dans l’autre", précise Fabrice Pezzetti. Les dialogues, eux, seront soutenus puisque tout le monde se chamaille. Mais de petites respirations inédites sont aussi prévues.

Retour sur l’histoire de la troupe

Tout démarre en 1991, lorsque Pascale Bonnarens rencontre son mari, le traiteur spadois Luc Guérès, pendant des préparatifs du concours de Miss Belgique qui se déroulait à Spa. Ensemble, ils reprennent le restaurant La Source de la Géronstère, où ils organisent des pièces en plein air, et créent le Théâtre des Sources. La troupe, qui s’est toujours produite durant le festival de théâtre de Spa, a été soutenue durant ces trois décennies, par de grands noms, tels qu’Armand Delcampe, André Debaar (ancien professeur de Pascale Bonnarens au conservatoire de Bruxelles et ancien directeur du festival), Bernard Lefranc ou encore Michel Guillou, ainsi que le centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont. Avec un goût prononcé pour la comédie, le Théâtre des Sources continue aujourd’hui de perpétuer la mémoire de Luc Guérès, décédé en 1998.

Du 14/08 au 19/08 à 20 h. Le 15/08 et le 20/08 à 14 h 30. Au Studio d’Art d’Annia Vidick, avenue Reine Astrid 33, à Spa. PAF: Adulte: 20 € – Étudiant – 15 € – Enfant: 10 €. Réservations aux 0496/25 72 48 – 0477/54 12 34.