La Compagnie du Pas Sage, à Spa, revisite "12 hommes en colère"

Habituée du festival "off" de Spa (c’est la 15e année qu’elle s’y produit), la Compagnie du Pas Sage, dirigée par Évelyne Thomas, sera une fois de plus de la partie pour l’édition 2023. Si la troupe s’était intéressée l’année dernière au monument Molière, elle se penche cette fois-ci sur l’une des huis clos les plus connus du théâtre et du cinéma: 12 hommes en colère, œuvre du dramaturge américain Reginald Rose, écrite en 1953 et adapté sur grand écran par Sydney Lumet quatre ans plus tard.