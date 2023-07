Axel De Booseré (Royal Festival de Spa): "Les spectateurs répondent présent"

Cette édition 2023 s’annonce sous les meilleures sensations. On a déjà, à l’heure actuelle, énormément de spectateurs qui répondent présent, plus que jamais. Ce qui rend compte d’une envie des gens de retrouver ce festival et plus globalement le chemin des événements culturels après cette terrible parenthèse du Covid. On avait déjà senti ce mouvement l’été dernier mais il est encore accentué cette année-ci. Au point qu’il nous reste encore quelques milliers de places mais les trois quarts sont maintenant occupées. Il y a encore des spectacles formidables pour lesquels il reste des places.

Y a-t-il un spectacle qui sort du lot en termes d’engouement du public ?

Je dirais que c’est notre proposition de présenter Pinocchio. On avait quand même près de 2 200 places et il n’en reste que quelques centaines. On avait envie de présenter un spectacle d’été, fait pour tous les publics (les jeunes, les familles…). C’était important pour nous d’avoir une proposition comme celle-ci, qui est très fédératrice, à la fois intéressante par son contenu et ludique dans sa forme.

"Pinocchio", que vous mettez en scène avec Maggy Jacot, est événement inédit… Mais pour quelles raisons ?

Au Royal Festival de Spa, il y a un public très fidèle et très nombreux. Mais ouvrir et augmenter le nombre de places disponibles comme on l’a fait ici, c’est donner la possibilité à plus de personnes différentes de découvrir le festival. C’était ça la démarche.

C’est aussi un spectacle qui n’était pas forcément destiné à sortir de son lieu d’origine.

Tout à fait. Ce spectacle a été donné avec énormément de succès au Théâtre royal du Parc, théâtre bruxellois qui n’a pas pour habitude de jouer ses spectacles en dehors de ses murs. J’étais très heureux que son directeur ait accepté qu’on amène celui-ci à Spa.

Cette adaptation du célèbre conte est ici transposée en Italie, à l’époque du fascisme. L’art reste un vecteur plus que nécessaire pour aborder ce genre de thématique ?

Oui, l’idée est d’avoir plusieurs portes d’entrée, plusieurs façons d’apporter de l’intérêt ou du plaisir aux spectateurs. Le plaisir visuel, l’énergie des acteurs, l’humour… Tout cela fait partie d’une certaine forme de plaisir. Ensuite, la réflexion peut amener du plaisir. Avec Pinocchio, la réflexion tourne autour de comment on se positionnerait dans le cas d’une montée du fascisme, dans les années 20 mais aussi aujourd’hui, puisque celui-ci est latent en Europe. Contrairement à une analyse profonde et journalistique, le théâtre reste une approche sensible d’une question, qui peut ramener à l’individu. "Et moi, comment je réagirais dans de telles circonstances ?"

Après l’arrivée du cirque et de l’humour ces dernières années, le festival accueillera cette fois-ci du cabaret mais aussi des concerts. La volonté de s’ouvrir à tous les genres est donc toujours bien présente ?

Diversifier les styles, les genres, passer du théâtre au spectacle musical en passant aussi par la magie, le cirque ou l’humour est une façon d’ouvrir le festival à tous les publics et de donner la possibilité peut-être, par le biais d’un spectacle qu’on identifie, d’en découvrir un autre. L’art du cirque et l’humour se sont tellement développés artistiquement ces dernières décennies qu’on est vraiment arrivé, en Belgique, à une très grande qualité de spectacles.

Et cela paye, ce brassage ?

Oui, on a un public qui se diversifie de plus en plus. On voit arriver des jeunes, des enfants. Rien n’est jamais plus riche que de partager un spectacle au travers de plusieurs générations. Le regard est toujours différent. Les plus jeunes peuvent apporter une énergie qui est la leur, qui éveille l’attention d’une salle. Les plus mûrs vont amener une attention et une lecture des seconds degrés qui seront plus pointues. Tout ça se mélange et donne vraiment une très bonne synergie.

On note également la présence du Soumagnard d’origine Fabrice Murgia, avec "Alma". C’est la première fois qu’il vient à Spa avec une telle forme théâtrale ?

Fabrice Murgia avait présenté un spectacle déambulatoire en 2018 mais c’est la première fois qu’il présente un spectacle de grande forme, dans la belle salle de théâtre. Alma est une vraie comédie musicale. C’est très rare. C’est une forme qu’on appréhende peu en Belgique francophone. Amener cet art de la comédie musicale anglaise, londonienne même, à Spa, c’est formidable. On y retrouve bien sûr notre égérie Peggy Lee Cooper mais aussi une formidable chanteuse anglaise de music-hall. On suit cette histoire d’une jeune femme qui participe à une émission de téléréalité et qui désire ardemment gagner. Pour se donner le plus de chance possible, elle vend son âme au diable. Tout ça, en chansons, avec de la musique live.

"Robot infidèle", spectacle de cirque en provenance du Canada, fera sa 1re date européenne au théâtre Jacques Huisman. À quoi doit-on s’attendre ?

Le Cirque du Soleil, qui est Canadien, a créé dans ce pays une dynamique, une créativité, exceptionnelle au niveau du cirque. Cette compagnie Machine de cirque tourne dans le monde entier avec plusieurs spectacles. On a la chance d’inviter ce spectacle Robot infidèle pour la 1re date européenne. Celui-ci mêle acrobaties, jonglage et musique en direct. On est vraiment sur un cirque qui est moins un cirque de numéros qu’un cirque d’univers.

Avez-vous un coup de cœur à partager ?

On a réussi à faire venir le magicien Yann Frisch, un artiste exceptionnel. C’est un grand événement qu’il ait accepté de venir jouer à Spa, avec le Paradoxe de Georges. C’est un spectacle de magie, de cartes. Cela peut sembler un peu désuet comme style mais ce spectacle est absolument fascinant. Yann Frisch a reçu le titre de meilleur magicien de close up au monde il y a quelques années. On est à un niveau d’excellence exceptionnel et il reste de la place. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Pour moi, c’est peut-être le spectacle le plus étonnant de cette édition.

Enfin, de manière plus générale, qu’est-ce qui vous guide au moment de concocter la programmation ?

Je vois en moyenne 150 spectacles par an parce que c’est au contact de ceux-ci, avec des spectateurs autour de moi, que je me laisse traverser par ce que je vois. Ce qui me guide, c’est l’émotion. Celle-ci peut prendre différentes formes: cela peut être le rire, le fait d’être ému, provoqué dans mes réflexions. L’émotion peut avoir plusieurs couleurs mais c’est toujours ça qui guide mes choix et le désir de partager ces rencontres avec le public.

"Poursuivre sur la lancée, avec la volonté de développer l’aide aux créations"

Coup d’œil dans le rétro, regard vers l’avenir. Axel De Booseré ne manque pas d’idées pour faire évoluer le Royal Festival

C’est en 2018 que vous avez véritablement pris les rênes du Royal Festival. Quel regard portez-vous sur cette aventure et sur le chemin parcouru ?

Cela a vraiment été une aventure. La première année, c’est une façon de se jeter à l’eau: on apprend beaucoup. La deuxième année, on fêtait les 60 ans du festival. C’était une année anniversaire et on avait mis les petits plats dans les grands. La troisième année, c’était le Covid avec une édition 100% en extérieur. Quatrième année: Covid bis avec toutes les restrictions et puis cinquième année, où on se demande comment ça va se passer et on en est après cette crise sanitaire. En fait, cette sixième année est ma première année normale (rires). Je suis vraiment content de la vivre. Enfin, un peu de sérénité. Je me sens formé, aguerri et prêt à tout.

Comment voyez-vous la suite ? Quelle direction avez-vous envie de donner au festival dans les prochaines années ?

L’idée, c’est de poursuivre sur cette lancée avec la volonté de pouvoir développer l’aide aux créations. Ça, ça dépendra des décisions du ministère de la Culture puisque, comme tous les opérateurs, nous avons remis une nouvelle demande de subvention. On saura en novembre si une petite ville rurale comme Spa peut être identifiée comme un espace de soutien aux créateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On le sait, les grands centres sont soutenus. De notre côté, on a un vrai savoir-faire, une vraie capacité mais on est une petite ville. Est-ce que les décisions politiques iront dans le sens de donner aussi des moyens à ce type de structure ? On l’espère.

Que sait-on du public du Royal Festival ? Comment évolue-t-il au fil des ans ?

Le public fidèle est toujours bien présent. Ceux qui n’aimaient pas la proposition que j’ai faite ont quitté les rangs après un an. Cela devait représenter entre 10 et 15% du public. Ils ont été remplacés par de nouveaux spectateurs et spectatrices qui se sont laissés séduire. On remarque très clairement la présence d’un public familial lors de certains spectacles. Tous ne conviennent pas mais il a une volonté de proposer systématiquement quelques spectacles intergénérationnels.

Les spectateurs viennent-ils de loin ?

C’est principalement un public de la province de Liège avec un petit pourcentage de spectateurs qui viennent de plus loin. On espère au fur et à mesure des années, avec l’aura du festival, pouvoir accueillir des spectateurs au-delà. Mais, de manière générale, cela se passe ainsi. Des propositions faites à Mons concernent plus le Hainaut… On repère ça partout.

Nous en sommes encore au début de cette 64e édition mais il est évidemment difficile de ne pas déjà penser à la prochaine, la 65e. Doit-on s’attendre à des surprises ?

On ne fera pas autant que pour la 60e mais des surprises, oui, il y en aura. Cela fait partie maintenant de l’ADN du festival. Cela pourra être lié à des lieux insolites, des formes spectaculaires qu’on n’a jamais encore accueillies ou à des artistes qui viennent de loin… Mais je n’en dirai pas plus.

Égalité homme-femme au théâtre: "Le changement est absolument nécessaire"

Comment se porte le secteur des arts de la scène aujourd’hui ? Axel De Booseré confie son ressenti la situation des artistes.

On se souvient, durant le Covid, de la crainte légitime du secteur culturel sur l’après crise sanitaire et sur le changement de comportement que cela aurait pu engendrer sur le public. Tout le monde est rassuré aujourd’hui ?

Pendant le Covid, on a assigné à la culture le terme "non essentiel". Il se trouve que les signaux envoyés par les spectateurs du Royal Festival mais aussi des Francofolies qui viennent de se terminer et d’autres événements pendant l’année nous disent très clairement que ces moments font partie intégrante de la vie de tout un chacun. C’est réjouissant pour nous et c’est un signal clair envoyé vers la société ou le politique.

Économiquement parlant, mettre en place un événement tel que le Royal Festival reste compliqué ?

Mettre un événement comme celui-là sur pied est très clairement possible grâce au soutien, dans notre cas, de la Fédération Wallonie-Bruxelles principalement et de la Ville de Spa. C’est ce qui permet de lancer le festival. Après, cela nécessite de développer une communication assez importante pour que le public soit au rendez-vous, que ces spectacles, qu’on a achetés rubis sur l’ongle, puissent rencontrer l’adhésion des spectateurs et que les budgets puissent s’équilibrer.

Peut-on parler de concurrence entre les festivals de théâtre, comme on le constate du côté des festivals de musique ?

Il y a finalement assez peu de festivals de théâtre en Fédération Wallonie-Bruxelles et même en Belgique. Le Royal Festival de Spa est le plus important festival des arts de la scène. Il y en a d’autres mais dans d’autres formats ou dans d’autres régions. Mais cela ne pose pas de difficultés entre nous. Il n’y a pas d’exclusivité. On essaye même parfois de trouver des synergies. Quand on fait venir un spectacle du sud de la France, c’est plus intéressant qu’un autre festival le prenne en même temps parce que cela fait une économie d’échelle au niveau des transports.

Avec votre expérience, quel regard portez-vous sur la place réservée au théâtre, aux comédiens ou encore aux metteurs en scène en Belgique ?

Le grand mouvement qui est en marche dans le secteur théâtral, un peu comme dans toute la société, c’est la question de l’équilibre homme-femme. Il y a actuellement une grande action de sensibilisation qui va dans ce sens-là. Je pense que les choses changent maintenant assez vite, après avoir été inexistantes pendant des décennies et avec une présence masculine plus que majoritaire aux postes décisionnels. Maintenant, la dynamique est intéressante aussi au niveau des rôles féminins. La proportion de rôles masculins, il y a encore 15 ans, était bien plus importante que ce qui était proposé aux actrices.

Ce changement est absolument nécessaire. Moi, je travaille depuis longtemps avec Maggy Jacot. On forme un duo artistique et je pense que cette sensibilité et cette place de l’artiste féminine, j’en ai bien conscience depuis très longtemps. Je vois aussi à quel point cela a été difficile de faire sa place.

Le talent de nos artistes est-il reconnu à sa juste valeur ?

Le talent de nos artistes est très clairement reconnu à l’étranger. C’est évident. Au cinéma, on l’a vu avec Bouli Lanners, en tant que réalisateur, avec Benoît Poelevoorde comme acteur. On le voit encore à Avignon, pendant tout ce mois de juillet, où il y avait énormément de spectacles de très grande qualité qui venaient de chez nous. Maintenant, dans notre pays, on ne met pas vraiment en lumière ces "cocoricos"… Cela a à voir avec notre manque de chauvinisme, je crois. C’est étonnant que les responsables politiques, locaux ou de la Fédération, ne mettent pas plus en avant la créativité de certains de ces artistes.

Ce qui contribue à une sorte de fuite des talents vers la France, par exemple ?

Partir en France est peut-être un peu moins puissant que par le passé. Aujourd’hui, les artistes peuvent travailler en France mais continuent de vivre en Belgique. On remarque par contre qu’il y a de plus en plus d’artistes français qui s’installent à Bruxelles. Mais bon, on est un tout petit territoire. C’est normal qu’il y ait une envie, voire une nécessité, d’élargir son champ d’action.