Comme chaque année, les visiteurs pourront observer les étoiles filantes, les constellations ou encore repérer les satellites artificiels à l’aide d’une application sur leur smartphone. "Ça devrait être une superbe année car la lune n’est pas là. Plus il fait noir, mieux on voit les étoiles filantes ", complète Emmanuel Jehin, astronome et chercheur F.R.S-FNRS au sein de l’Institut STAR de l’Université de Liège.

Les visiteurs pourront découvrir les nébuleuses et les galaxies à travers de gros télescopes présents.

Quels sons émettent les étoiles filantes ?

"Les étoiles filantes ne font pas de bruit", tient à clarifier d’emblée le scientifique. Une équipe de l’institut royal d’aéronomie spatiale de Belgique (IASB), dont Hervé Lamy est le chercheur en charge, dont Emmanuel Jehin fait partie mène cette expérience. "La particularité c’est que l’étoile filante quand elle passe dans l’atmosphère, chauffe très très fort et elle va créer ce qu’on appelle un plasma. C’est du gaz très chaud à haute altitude et ce gaz très chaud reflète les ondes radios", qui sont transformées sur un ordinateur. Durant la nuit d’observation qui se déroulera à Spa, une antenne professionnelle venant de Bruxelles sera présente. "Elle émet un signal radio qui rayonne dans tout le ciel. Quand une étoile filante passe, l’onde radio est réfléchie et on peut la capter avec une antenne. Celle-ci est branchée sur un ordinateur qui nous permet de visualiser le signal reçu. Et pour rendre les choses plus amusantes, on le retranscrit au niveau des baffles de l’ordinateur". L’avantage de cette technique, c’est qu’elle fonctionne 24 h/24, le son est instantané. Pour les grosses étoiles, "ça fait pas mal de bruit et ça peut durer plusieurs secondes. Le temps que la traînée de l’étoile filante disparaisse".

La nuit du vendredi 11 au 12 août sur l’ancien hippodrome de Spa-la-Sauvenière, les visiteurs pourront observer le signal enregistré sur l’écran d’ordinateur d’un scientifique de l’IASB. D’ailleurs le pic de l’essaim des Perséides permettra d’observer de nombreuses étoiles, environ une étoile toutes les 5 minutes indique le scientifique. "Comme la technique est très sensible, parfois il y a des étoiles filantes qu’on ne voit pas mais qu’on repère sur l’écran. Ça nous permet aussi de compter les étoiles filantes, de détecter d’autres essaims que celui du mois d’août."

La soirée débutera dès 22h sur l’ancien hippodrome et se poursuivra jusque 2 h.

Infos : www.groupeastronomiespa.be, PAF: entrée libre.