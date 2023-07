Francofolies de Spa 2023, notre bilan: des shows à gogo et une ville bercée de musique (vidéo)

1. Mika, la claque

Présent pour la première fois aux Francos et programmé le 1er jour avec Juliette Armanet, le chanteur anglo-libanais a assurément marqué des points auprès des festivaliers. En témoignent d’ailleurs les nombreux éloges formulés à son égard depuis son show. On connaissait évidemment les talents vocaux et musicaux de Mika mais l’artiste s’est imposé ici en tant que véritable bête de scène. Sans décor (un souci de camion l’en a privé ce soir-là) mais avec des costumes étincelants, sa gouaille et sa générosité, il a embarqué la foule dans son univers coloré, burlesque et infiniment joyeux en un claquement de doigts.

2. Bigflo et Oli, la confirmation

Les deux frères toulousains savent mettre l’ambiance, on le sait. Pour leur 3e passage aux Francos, samedi, ils avaient décidé d’envoyer du lourd: musiciens en nombre (avec cuivres, percussions…), écran diffusant entre autres des images d’archives et des animations servant leur propos, petites punchlines bien sympathiques lancées au public… La sauce a pris d’emblée et tout le monde a apprécié. Bigflo et Flo sont bel et bien une valeur sûre, pour le festival.

Bigflo et Oli avaient sorti l'artillerie lourde pour leur spectacle spadois.

3. Pomme, délicate et captivante

Avec son décor enchanteur voire psychédélique, composé d’une multitude de champignons lumineux et de faux gazon, la chanteuse Pomme est parvenue à envoûter, samedi soir, la scène Proximus. Consciente du côté sombre de son répertoire ( "Profitez de la chanson qui vient, c’est la seule sur laquelle vous allez pouvoir danser"), elle a eu le mérite d’offrir aux spectateurs un beau moment suspendu, oscillant entre poésie, mélancolie et introspection. Le tout avec une simplicité déconcertante. Un joli coup de cœur.

4. Comme au bon vieux temps

La bonne idée des Francos cette année, c’est certainement d’avoir permis le retour de l’animation gratuite dans le centre-ville avec les Bars en folie, les Franc’Off (le concours de jeunes talents) et le piétonnier des découvertes. Quel plaisir de revoir les terrasses spadoises pleines et les rues vibrer au rythme des groupes présents sur les différentes petites scènes ! On salue également l’abandon du cashless (enfin) à l’intérieur du Parc. Fini de recharger son bracelet ou une appli pour s’acheter à boire ou à manger, on peut tout payer par carte ou en liquide. Sur ce coup, les Francofolies se veulent précurseures et montrent l’exemple aux autres festivals.

©EdA Mathieu Golinvaux

5. Une trop grande scène ?

Pas de gros bémols à signaler pour cette édition. Parmi les remarques formulées par certains festivaliers, on retrouve notamment le manque de visibilité au niveau de la grande scène, au moment des têtes d’affiche. Malheureusement, le site ne permet pas beaucoup d’autres aménagements. Mais l’organisation est consciente du problème et planche sur des pistes d’amélioration.