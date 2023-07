Premier bilan des Francos: "Mika fait l'unanimité", note le directeur Yoann Frédéric (vidéo)

Je vis ça comme un marathon et je mesure le travail qu’ont dû accomplir pendant 29 ans mes prédécesseurs (NDLR: Charles Gardier et Jean Steffens), qui étaient à deux, eux (sourire). C’est une épreuve physique et mentale. C’est intense. C’est un mélange de pression et d’attention permanente mais aussi de plaisir. Celui-ci est d’autant plus décuplé que ce qu’on a imaginé avec l’équipe, et qui marque un peu un retour aux sources des Francofolies, le public s’en est emparé. On pouvait se demander s’il y aurait du monde dès 13 h 30 pour venir découvrir des artistes qui viennent d’émerger sur une scène gratuite, dans un piétonnier. La réponse est oui. Est-ce qu’il y aura du monde devant les Bars en folie ? Oui. Et dans le site payant aussi. Plutôt que de se faire concurrence, on a une ville qui vit totalement au rythme du festival, comme on l’avait rêvé. Je tiens aussi à souligner que, cet enthousiasme, on le doit aussi aux différents acteurs de la ville: la Ville de Spa et tous les commerçants qui jouent le jeu en proposant des choses belles et conviviales.

Avez-vous quand même l’occasion de profiter du festival et des concerts ?

J’essaye de passer une demi-heure au moins devant chaque tête d’affiche. Le premier jour a été compliqué, j’avoue, parce qu’on doit mettre en place, corriger le tir… Il y a toujours des choses qu’on a prévues qui ne fonctionnent pas. Depuis, j’ai pu expérimenter les concerts, me promener dans la foule, voir comment le site vit et si les gens ont compris ce qu’on voulait faire. La scène de la Fontaine est un bon exemple. C’est un lieu qu’on a imaginé comme un lieu de fête autour de la fontaine et le public y adhère. On l’a vu vendredi avec l’infatigable Oli Soquette.

Jeudi, Juliette Armanet et Mika ont véritablement enflammé la scène Pierre Rapsat, mettant la barre haut dès le début. Vous vous y attendiez ?

Je m’attendais à ce que Juliette Armanet, pour ceux qui ne l’avaient pas vue sur scène, séduise un plus large public parce que c’est une bête de scène absolue. Je n’étais pas surpris qu’elle arrive à convaincre le public spadois. Par contre, je ne savais pas trop à quoi m’attendre pour Mika parce qu’il était entre deux dates et devait repartir dans le sud de la France. Il ne venait pas avec tout son matériel technique. Une semaine avant la date, Mika a commencé à faire de cette date une priorité. Il voulait tourner son clip ; il nous a demandé de rajouter des confettis, des ballons… On a donc commandé tout ça pour que, techniquement, le spectacle ait plus d’amplitude. Mais quand on voit l’abattage de ce garçon… Avec ou sans confettis, le résultat aurait été le même. Il y a aussi eu un moment suspendu avec Juliette Armanet qui s’est fait coincer sur scène au piano. C’est le genre d’instants qui sont propres aux festivals et particulièrement aux Francofolies parce qu’il y a un climat bienveillant. On se sent en famille.

Mika fait l’unanimité mais il a mouillé sa chemise. Il a fait 15 minutes de plus. Le concert de Bon Entendeur a dû démarrer parce qu’on ne pouvait plus attendre la fin de Mika. Il ne voulait pas quitter la scène. Ni ses loges d’ailleurs. Il se sentait bien à Spa. C’était sa première date à Spa et sans doute pas la dernière, vu l’histoire d’amour qui vient de se créer.

Beaucoup, que ce soit au sein des festivaliers ou des commerçants, saluent le retour de l’animation en ville. On le voit, les rues et les terrasses sont à nouveau remplies. L’objectif est atteint ?

Je dirais même qu’il est dépassé. On proposait des artistes de découverte, qui sont souvent de très grand talent, mais cela restait un pari. On a beaucoup communiqué là-dessus, même si ça peut paraître contre-intuitif pour un festival qui doit vendre des billets.

Bizarrement, je suis presque plus ému de voir que les gens se mobilisent pour voir des petits concerts gratuits, en centre-ville, que de voir le site de la scène Pierre Rapsat plein à craquer. Même si ça me réjouit aussi, évidemment! Il y avait un monde incroyable devant Antoine Delie, Perry Rose… On doit leur tirer notre chapeau: ces artistes nous ont fait confiance et ont accepté de jouer dans des conditions techniques bien éloignées de leurs attentes légitimes.

De ces trois premiers jours, quel bilan tirez-vous ?

Il est positif. J’en parle régulièrement avec Charles et l’équipe et on est ému de voir que l’identité des Francofolies, imaginée il y a plus de 30 ans, est loin d’être ringarde. C’est un projet qui fait sens. On est heureux de voir les Francofolies renouer avec ce qu’elles sont (sans jeter la pierre du tout sur l’édition 2022, qui était très compliquée et pâtissait d’un contexte épouvantable et incertain).

Voyez-vous des choses à améliorer ou à changer pour 2024 ?

On peut toujours faire mieux. On a apporté de grosses améliorations à l’accueil du public, des PMR et au confort mais on reste dans un site compliqué. On n’a pas un espace extensible à l’infini. On doit composer avec ça. Parfois, le confort visuel est un peu moindre pour ceux qui ne se préparent pas suffisamment tôt pour être bien placés. On est conscient que la place Royale n’est peut-être pas la meilleure esplanade du monde mais il y a des pistes d’amélioration et des réflexions sont en cours. Une chose est sûre : les Francos resteront au centre-ville.