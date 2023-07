Pierre de Maere, entre extravagance et bienveillance

À seulement 22 ans, Pierre de Maere nous a démontré une fois de plus qu’il avait sa place sur la scène musicale francophone. Avec son costume rétro, un microdécoré de strass à paillettes et ses déhanchés bien marqués, l’artiste belge n’a pas hésité à dévoiler sa personnalité extravagante devant le public des Francos, qui lui a bien rendu. Dès sa première chanson, la foule était en extase devant tant de folie et un style si travaillé. "Alain Delon peut aller se rhabiller !" a même lancé un nouveau fan. D’autres sont toutefois restés plus perplexes face à cette attitude si maniérée: "c’est particulier, il boit même avec son petit doigt levé !" a chuchoté une dame qui découvrait pour la première fois l’artiste. Un personnage excentrique dont la voix a toutefois beaucoup plu, au vu des intenses applaudissements pendant le concert.