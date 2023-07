Francofolies de Spa 2023: Oli Soquette chargé de mettre l'ambiance sur la scène de la Fontaine (vidéo)

Perché au-dessus de la fontaine mythique du Parc de Sept heures et entouré d’une dizaine de boules disco, Oli Soquette était mandaté pour performer 4 sets de feu lors de cette deuxième journée des Francofolies. En tant que fan inconditionnel du festival spadois, l’ancien Dj Didjé ne pouvait manquer ce rendez-vous pour rien au monde. Malgré la pluie (mais que serait la fête nationale sans une drache nationale?) lors de son 2e passage, le public et les fans étaient présents en nombre autour de la scène, lançant même plusieurs «Oli! Oli! Oli!» entre les sets pour rappeler l’artiste. Dans l’après-midi, le Dj a surtout misé sur le style populaire disco, en remixant des tubes incontournables des années 70 comme Gimme Gimme de Abba ou encore Magnolias for ever de Cloclo.