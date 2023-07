Francofolies de Spa 2023 : le programme, les concerts, les horaires et les infos

À quelle heure a lieu le concert de Soprano? Et celui de Mika ? Quand et où voir Big Flo et Oli ? Quid de Florent Pagny ? On répond à vos nombreuses questions car avec plus de 70 artistes au programme du festival et 60 concerts gratuits à Spa (Belgique), il n’est pas facile de s’y retrouver. C’est pourquoi nous avons réalisé, pour vous, un calendrier complet reprenant toute la programmation et les horaires des Francofolies de Spa 2023, scène par scène. Retrouvez l’agenda des Francofolies de Spa 2023 ci-dessous.