Je suis responsable des espaces VIP Hospitality. Donc j’assure tout le suivi au niveau de nos partenaires et de toutes les réceptions VIP. Cela peut être celles de nos partenaires, pour les remercier de leur soutien, mais on a aussi des packages que l’on vend pour accueillir tout festivalier qui a envie d’une formule premium avec peut-être un repas supplémentaire, des boissons, un accueil particulier comme ici à la villa des Fleurs.

Qui sont les VIP des Francos ?

Il y a des partenaires évidemment, mais ce n’est pas la majorité, il y a beaucoup de sociétés et de "monsieur et madame tout le monde" qui ont envie d’avoir un accès privilégié, une formule plus complète. On essaie vraiment de créer une expérience du festival VIP: on organise dès leur arrivée sur le parking un transfert en shuttle (NDLR: navette) jusqu’à l’accueil VIP pour l’échange de bracelets, ensuite, on a cinq packages différents. Cela va de la formule assise avec un menu trois services à la formule buffet en terrasse au centre culturel avec vue sur le centre-ville. La formule la plus prestigieuse, c’est d’avoir une loge entre 19 heures et minuit, face au concert de la grande scène dans ce que l’on appelle le carré d’or… On ne manque pas d’imagination, on essaie de renouveler les formules chaque année !

Parmi ces VIP, vous croisez une série de célébrités ?

Ce n’est pas mon rôle d’accueillir ou de rester avec les artistes, j’ai des collègues qui le font très bien, mais j’ai un rôle de relations publiques. J’accueille les partenaires ou les personnes un peu plus privilégiées.

Autrefois, il y a une dizaine d’années, on recevait le roi au Francos. On a aussi reçu le prince Laurent de nombreuses fois. Les anciens organisateurs du festival ont plein d’anecdotes parce que cela a toujours été un festival très accueillant où les gens ont bon de venir. On voit que les influenceurs prennent de plus en plus de place… Nos influenceurs de l’époque, cela restait des journalistes comme François de Brigode de la RTBF. Chaque année on a des humoristes comme Kody.

On a aussi beaucoup d’artistes qui peuvent se balader de manière très à l’aise dans la foule ou même à l’afterparty, parce que les gens ne sont pas trop oppressants. Tout à l’heure, j’ai vu Juliette Armanet qui se baladait en ville. On l’espionnait un peu de loin, mais ça reste gentil.

À quel type de demandes imprévues devez-vous faire face ?

Chaque année, je prépare mes équipes et j’ai l’impression que tout va rouler puisque l’on fait ça depuis des années, mais il y a toujours quelque chose, on n’est jamais assez préparés. Mais bon, on s’appelle et on s’entraide. Les équipes du backstage vont peut-être m’appeler pour me dire qu’il y a un artiste qui veut aller à l’afterparty et donc on va faire en sorte de pouvoir le recevoir dans de bonnes conditions…

L’année dernière par exemple, Calogero a voulu venir à l’after et nous a demandé d’aller lui chercher une frite. Donc, on a été lui chercher et il mangeait dans le fond de la salle, sans garde du corps, les gens le laissaient tranquille. C’est chouette !