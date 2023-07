Francofolies de Spa : quel impact pour les bars et restos ?

Un retour aux sources qui plaît particulièrement aux restaurateurs et tenanciers de bars des alentours: "Je sens que cette année sera différente, on se réjouit vraiment de retrouver l’ambiance qu’il y avait avant dans les rues de Spa à l’époque pendant le festival !" lance une commerçante du piétonnier. Rendre les Francofolies plus accessibles et chaleureuses grâce, notamment, à une scène entièrement gratuite – la scène du Piétonnier des découvertes – était la demande principale du secteur Horeca, qui semble enfin avoir été entendue par les organisateurs du festival et la Ville de Spa.