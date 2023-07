Muzik’ en signes : 20 ans de concerts interprétés en langue des signes aux Francos

Cela a commencé en 2003 : c’était l’Année européenne de la personne handicapée. À ce moment-là, la Belgique en a profité pour que la langue des signes devienne la 4e langue officielle belge. Le ministre Detienne, en charge des matières touchant au handicap, a voulu faire une phase test dans un festival pour le rendre accessible pour les personnes sourdes, aveugles et les personnes à mobilité réduite. Il a contacté trois associations: Plain-Pied, La Lumière et le Service d’interprétation des sourds de Wallonie (SISW).

Cela fait 7 ou 8 ans que l’on a eu envie d’un nom qui nous représente et qui était plus visible et on a trouvé le nom de Muzik’en signes.

Comment la présence des interprètes a-t-elle évoluée depuis lors ?

On a commencé par de toutes petites scènes. Puis, d’année en année, on a fait un peu plus de concerts et puis on a fait pour la 1re fois la grande scène avec Vincent Venet en 2008. C’était un sacré pas en avant et à partir de ce moment-là, on a toujours fait plus de grandes scènes. Cette année, on fait quatre concerts complets sur des grandes scènes (NDLR: Mentissa et Loïc Nottet le samedi et Christophe Willem et Fête à Cali le dimanche). Mais à côté, on fait deux artistes dans les bars en folie, Antoine Armedan (NDLR: jeudi) et Oli F (NDLR: le dimanche).

Combien d’interprètes sont nécessaires ?

Cette année-ci on est quatre, il y a deux habituées du JT de la RTBF (Christine Pagnoncelli et Christiane Broekman) et deux jeunes interprètes professionnelles qui viennent d’être diplômées (Juliette Buki et Emma Closset). On a aussi pour la 1re fois une personne malentendante, quasi sourde, Rita Fedetova, qui va préparer tout ce qui est musical sur le concert de Christophe Willem.

En 20 ans, on s’est aussi amélioré en termes d’organisation, avec toujours une super-collaboration avec les Francos qui restent vraiment notre camp de base.

Comment les concerts sont-ils choisis ?

On essaie toujours d’avoir des chanteurs dont 80-90% des chansons sont en français. Parce que si c’est en anglais, c’est une double traduction. Je fais alors les demandes aux agents pour avoir leur accord d’être interprétés avec les aléas techniques que cela implique: la présence de l’interprète sur scène, avoir des retours son, un éclairage… Une fois qu’on a leur accord, on leur demande la set list de leur concert. Alors commence un travail au niveau des interprètes: un travail linguistique, de traduction, mais aussi de poésie, parce que la chanson, ce n’est pas un journal parlé, il y a des "images". Il y a aussi la question de la rythmique qui est amenée par le corps. Une chanson préparée du début à la fin, sans compter la prestation, c’est 5 heures de travail !

On a déjà fait des concerts où le débit est très rapide comme Orelsan. Le texte d’une chanson, en général, c’est une page, mais l’un de ses chansons faisait 3 pages… Il faut suivre la cadence ! On avait hésité à faire Roméo Elvis, mais c’est trop…

Des collaborations vous ont-elles particulièrement marqué ?

Cali, qui vient près de l’interprète, il la met en avant. Suarez, qui essayait de faire les signes avec nous… Zazie et tous ses musiciens, qui sont venus une année pour la dernière chanson rejoindre l’interprète sous la pluie, sur le côté de la scène…

C’est quasiment une prestation également d’interpréter en signes, en live… !

Je vous garantis, de vivre ça avec elles depuis 20 ans, le stress d’avant-scène, d’oublier, elles connaissent. Et l’adrénaline sur scène, elles l’ont aussi, comme en descendant !