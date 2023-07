Une double exposition et un certificat officiel pour les deux ans de Spa à l’Unesco

Ce mardi 18 juillet 2023, la Ville de Spa a célébré les deux ans de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco avec les "Grandes villes d’eaux d’Europe". Lors d’une cérémonie organisée au Pouhon Pierre le Grand, la ministre wallonne du Patrimoine et du Tourisme Valérie De Bue (MR) et le président de la Commission belge francophone et germanophone pour l’Unesco Yves Rouyet ont remis à la bourgmestre Sophie Delettre (MR) le certificat officiel d’inscription envoyé par l’Unesco.