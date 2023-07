Les enfants brûlés de l’ASBL Pinocchio profitent d’un camp de cure thermale aux Thermes de Spa

"Avoir la peau plus souple, cicatriser plus vite…"

Luca, Bruxellois de bientôt 15 ans, raconte son parcours. "En octobre ou novembre de l’année dernière, j’ai été intoxiqué au CO suite à un souci sur le chauffe-eau. Je me suis évanoui dans le bain, avec de l’eau chaude coulant sur mon mollet. J’ai eu des soins intensifs pendant une semaine, avant d’être transféré à l’UZ. Après, tous les deux jours, j’allais à l’hôpital militaire pour changer mes pansements. Maintenant, je mets de la crème le matin et le soir.

C’est relaxant d’être ici, cela me permet d’avoir la peau plus souple, de cicatriser plus vite. Les soins diminuent aussi les grattements, car la peau est moins sèche. Et c’est chouette d’être avec les autres enfants. On n’a pas tous l’occasion d’être pris en charge comme cela", confie-t-il, alors que Nabil, 8 ans, prend lui aussi un bain carbogazeux (avec de la Marie-Henriette à 36 degrés) dans l’une des illustres baignoires en cuivre des Thermes de Spa.

Nabil, 8 ans, lui aussi victime de brûlures. ©EdA - Pierre LEJEUNE

En face, Elioth, 13 ans, s’apprête à être soigné au rideau de pluie. Non loin, c’est Camille, 6 ans, qui reçoit une douche filiforme… ce qui n’est hélas pas le moment le plus agréable de la matinée (d’autres activités sont prévues l’après-midi, comme des balades, un parc d’attractions…).

Ces enfants sont "une exception" pour les Thermes de Spa qui de coutume n’accueillent pas de curistes dont l’âge est inférieur à 15 ans. Pour le personnel, il s’agit aussi d’un moment particulier, chargé en émotion.

"Le terme “soin” prend ici tout son sens"

Séverine Philippin, directrice des Thermes (185 000 visiteurs l’an dernier), met à disposition de l’ASBL Pinocchio ses 60 cabines de soins (dont 25 dédiées aux soins de tradition, comme la balnéothérapie et l’hydrothérapie) et son équipe riche d’une quarantaine de thérapeutes.

L’infrastructure des Thermes de Spa au bénéfice des enfants. ©EdA - Pierre LEJEUNE

"Ce bâtiment a été érigé en 2004 mais le thermalisme de Spa date du XVIe siècle, dès 1583. On profite des trois eaux minérales naturelles dont la Marie-Henriette et la Clémentine (pour les bassins). Jusqu’au début des années 90, nous étions exclusivement dans le thermalisme socio-médical. Il a fallu entamer une conversion vers le thermalisme de bien-être suite à la suppression des remboursements sociaux pour les cures.

On accueille les enfants brûlés depuis plus de 20 ans, donc déjà dans les anciens thermes, et nous sommes en collaboration avec l’ASBL Pinocchio et avec la Fondation des brûlés (pour les adultes). Les soins sont le bain carbogazeux, la douche thermale, le massage subaqua… Nous avons des programmes spécifiques, adaptés à la gravité et au niveau de cicatrisation des brûlures. On agit sur le plan physique et psychique. Pour nos thérapeutes, on sent qu’il y a une détresse… C’est dur, mais tellement enrichissant de pouvoir accueillir et prendre soin d’eux. Le terme “soin” prend ici tout son sens."