Cadastre des infrastructures sportives de haut niveau en vue des JO 2024: trois sont en région verviétoise (vidéo)

Ce lieu figure d’ailleurs parmi les 28 infrastructures du catalogue. Deux autres centres sportifs régionaux s’y retrouvent également: le Gymnastique Club de Malmedy et le complexe de tennis KTC Eupen. Pas si loin de chez nous, on note aussi le complexe de football CREF et le BMXing Park de Blegny.

"Nous voulions mettre en lumière nos infrastructures sportives, explique le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR). Celles-ci ont de grandes qualités. Il y a toute une série de manifestations mondiales, internationales, tels que les JO et les Jeux paralympiques à Paris bientôt, qui s’organisent et ces infrastructures modernes pourraient intéresser les délégations étrangères."

Dans le cas des JO, la proximité de la Wallonie et de Bruxelles avec la capitale française est un atout non négligeable. "Ces délégations pourraient par exemple venir faire chez nous des stages d’acclimatation aux conditions météorologiques européennes", poursuit-il. Des demandes auraient déjà été formulées, notamment du côté du Sénégal.

"L’idée n’est évidemment pas d’accueillir ces délégations étrangères aux frais de la princesse, tempère Pierre-Yves Jeholet. Ce n’est pas le but." Celles-ci ne seront pas non plus prioritaires sur les activités des centres et complexes sportifs. "Ce sera seulement le cas pour le team Belgium", précise Yves Polomé, directeur général adjoint de l’Adeps. Pour rappel, il est entre autres prévu que le centre Adeps spadois serve de camp de base pour le badminton et le circuit de Spa-Francorchamps, pour le cyclisme sur route et le VTT.

"Aussi bien en Fédération Wallonie-Bruxelles qu’en Région wallonne, on travaille énormément pour le sport pour tous – on compte tout de même 730 000 affiliés et on peut en être fier – mais on continue également d’investir pour le sport de haut de niveau", assure le ministre wallon des Infrastructures sportives Adrien Dolimont (MR). Plusieurs centaines de millions d’euros ont en effet été investis dans le sport depuis le début de la mandature, tant du côté de la FWB que de la Wallonie.

Le catalogue est disponible en version papier et en ligne ©EdA J.Wo.

Des complexes sportifs qui conviennent pour 23 disciplines

Football, tennis, athlétisme, gymnastique, hockey… Les infrastructures wallonnes et de Bruxelles reprises dans ce cadastre couvrent de nombreuses disciplines. Elles ne sont pas moins de 23 à y être représentées. "Là où on est moins complet, c’est notamment dans tout ce qui est sports urbains, comme le skateboard, parce que cela se développe seulement, note le ministre wallon des Infrastructures sportives Adrien Dolimont (MR). Mais on accompagne cela de plus en plus."

Si la pratique des sports nautiques est également possible, il est évident que notre région ne bénéficie pas de la météo que l’on retrouve à la Côte. "Il y a un sport où on peut reconnaître notre faiblesse, c’est en ce qui concerne le ski alpin. Nous n’avons pas les infrastructures adéquates", lance Yves Polomé, directeur général adjoint de l’Adeps. Il faut en effet tenir compte de la culture sportive. "On développe par exemple plus en Wallonie le BMX et le VTT alors que la Flandre développe plus le cyclo-cross", précise-t-il.