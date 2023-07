Derniers tickets

Les festivaliers qui n’ont pas encore acheté leur place pour les Francos ont tout intérêt à se dépêcher. "On est entré en 2023 dans une toute nouvelle dynamique. On a fait le choix de réinvestir dans la programmation et de retravailler notre offre de manière un peu plus sériée. Cela porte ses fruits", constate Yoann Frédéric, le directeur.

Il ne reste en effet plus que quelques pass pour les 4 jours (toutes catégories comprises). "On se dirige assurément vers un sold out." C’est aussi le cas pour les tickets pour la journée du dimanche, avec Florent Pagny, Kendji Girac et Marc Lavoine. Les ventes pour le samedi, dont les têtes d’affiche sont Loïc Nottet, BigFlo et Oli et Mentissa, s’envolent également. "C’est enthousiasmant et cela traduit l’accueil qui réservé à cette nouvelle édition", estime Yoann Frédéric.

La fête en ville aussi

On l’a déjà dit, les Francofolies ont également décidé de réinvestir, cette année, le centre-ville. La scène du piétonnier des découvertes sera installée rue Delhasse et accueillera, entre autres, Perry Rose, Antoine Armedan, Antoine Delie et Olive. Les fameux bars en folie seront répartis dans la cour de la Villa des Fleurs (rue Albin Body), place du Monument, place Royale sous les catalpas, place Pierre-le-Grand et à la Glacière (rue Deleau).

Au total, ce sont pas moins de 60 concerts gratuits qui seront proposés. "Avec un programme qui vaut vraiment le détour", note le président du festival, Nicolas Tefnin.

L’horeca spadois prendra ensuite le relais, dès 0 h 30, pour animer le reste de la nuit, avec des DJ’s notamment.

Le jeudi 20 juillet, à 11 heures, un pot des Spadois sera organisé devant le Gio Café, rue Delhasse, par le festival. Brassabum, brass-band de la Communauté germanophone (à l’honneur cette année), se chargera de l’ambiance musicale.

Renaud Godart (Ykons) et Typh Barrow à la tête du Franc’Off

Cette fois-ci, le concours Franc’Off retrouvera aussi le centre-ville et investira en début d’après-midi la scène du piétonnier des découvertes. Huit artistes y défendront leurs titres. Pour les départager, un jury d’une vingtaine de professionnels a été désigné. Il sera présidé par la chanteuse Typh Barrow et Renaud Godart, du groupe hervien Ykons.

"J’ai moi-même commencé par les petites vitrines des Francos, tout en bas. Avec l’évolution du projet et votre confiance, j’ai eu la chance de pouvoir vivre toutes les scènes du festival. Cela reste une super opportunité pour les artistes. Avec Renaud, on se réjouit de découvrir cette programmation", confie Typh Barrow.

Qui sur scène avec Cali ?

Le dimanche 23 juillet, Cali, habitué du festival, viendra présenter sa "fête à...". Un concept qui sous-entend la présence d’autres artistes invités par le chanteur français. Plusieurs noms ont déjà été confirmés. "Il y aura notamment Noé Preszow, Lubiana, Montparnasse, Saule mais aussi Steve Wickam, violoniste historique des Waterboys mais qui est aussi violoniste sur plusieurs albums du groupe irlandais U2", annonce Charles Gardier, le programmateur.

Pour les enfants aussi

Les Francos Juniors feront leur réapparition au petit théâtre. Quatre spectacles à destination des enfants sont prévus, à raison d’un par jour. On y retrouvera Jackylou et ses Enjoliveurs, André Borbé, Piwi Leman et l’Orchestre royal de chambre de Wallonie. Attention, ces événements dépendent d’une billetterie spécifique. L’entrée pour chaque spectacle est de 4 €.

Nouvelle identité visuelle

Depuis plusieurs années, les Francofolies collaborent avec l’artiste peintre liégeois Fabrizio Borrini. "Il avait accompagné l’univers graphique du festival l’année passée. On a souhaité conserver cet univers au travers de ce cœur qu’il a dessiné et qui est devenu l’identité des Francofolies", indique Yoann Frédéric. Un motif qui figurera également sur les différents produits dérivés en vente lors du festival.

L’équipe des Francofolies se réjouit de cette édition 2023. Ici, de gauche à droite : Nicolas Tefnin, Marc Radelet, Yoann Frédéric, Charles Gardier et Hugues Debatty. ©EdA J.Wo.

Les liens se resserrent avec Cabourg

Les Francofolies de Spa et le festival "Cabourg, mon amour" envisagent de collaborer davantage. Une 1re étape est franchie.

Jumelée avec Cabourg, Spa a pour projet d’échanger encore plus avec la ville normande, au niveau culturel cette fois. Une délégation s’est d’ailleurs rendue fin juin-début juillet pour assister au festival "Cabourg, mon amour".

"Il s’agit d’un festival d’artistes émergents et les Francofolies offrent aussi une scène à ces artistes. Ils ont l’air d’avoir le nez assez fin. Il y a quelques années, ils avaient notamment programmé Juliette Armanet et Angèle, explique le président, Nicolas Tefnin. Notre rôle est également de promouvoir nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les scènes internationales et c’est dans ce cadre-là qu’on pourrait imaginer un échange avec eux."

Initialement, le début de la collaboration était prévu pour 2024 mais une annulation dans le Piétonnier des découvertes permet aux Francos d’accueillir, déjà le dimanche 23 juillet, Charlotte Fever.

www.francofolies.be