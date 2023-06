Traversée de Spa: le projet approuvé par le conseil communal

Le conseiller Alternative-Plus a ensuite pointé le délai des travaux car il aurait souhaité qu’on laisse un peu de répit aux citoyens et aux commerçants, "qui viennent de vivre une période très compliquée avec le Covid, les inondations, les travaux actuels, les conséquences de la crise ukrainienne", avant de lancer ce chantier prévu pour durer 720 jours ouvrables (près de 3 ans). L’opposition estime qu’il aurait été possible de "réduire la voilure" de ces aménagements dont le coût est estimé à plus de 10 millions, afin de ne pas concentrer tous les investissements au même endroit.

L’échevin de la Mobilité, Nicolas Tefnin (MR), a commencé par répondre que le point était à l’ordre du jour "pour pouvoir déposer le projet auprès du pouvoir subsidiant". La demande de permis d’urbanisme étant en cours d’instruction, le marché ne sera en effet lancé qu’après l’obtention de ce permis. Et comme c’est un projet important concernant une route régionale, "il y aura sûrement des remarques substantielles et, dans ce cadre-là, le dossier repassera sur la table du conseil communal."

Concernant le timing, il était urgent, selon lui, de refaire les rues de la Poste et Servais.

Pour rappel, le projet englobe: la RR62, de la rue Hanster au carrefour de la route du Tonnelet ; la place Foch ; les jardins du Casino (pour la fontaine) ; la rue de la Poste ; la rue Servais ; et le parking de la Gare.

L’échevin a également affirmé que les commerçants avaient été écoutés. "Ils nous ont demandé si, ponctuellement durant la durée des travaux, en plus des parkings de la gare et du CPAS, on ne pourrait pas imaginer un parking comme à l’époque de la réfection de la place du Monument et utiliser la place Royale pour cela. On n’est pas fermés, on veut être côté des commerçants et des riverains qui vont subir les travaux."

Aussi au conseil: modification budgétaire, aubettes du tram…

1. Budget en déficit

Après la 1re modification budgétaire de l’année, le budget de la Ville de Spa présente toujours un déficit de 2%, autorisé par la Région. L’échevine des Finances, Charlotte Guyot-Stevens (MR), a pointé une diminution des dépenses ordinaires: les dépenses en matière d’énergie avaient été surestimées. Mais la tendance des recettes ordinaires est aussi à la baisse. À noter cependant, la dotation exceptionnelle de la Région de 61 000 € pour faire face aux charges énergétiques. "Du côté de l’extraordinaire (investissements), nous avons ajouté des projets liés à l’aménagement du centre culturel, du Pouhon Pierre-le-Grand, ainsi qu’à l’éclairage du RAVeL, celui qui arrive près de l’arrêt de la gare à la Géronstère. Les gros projets restent la restauration de la galerie et du pavillon, les reconstructions suite aux inondations et les travaux au niveau du lac de Warfaaz", a ensuite détaillé l’échevine. Le groupe Alternative-Plus, qui mettait en garde contre une mise sous tutelle du CRAC au moment de la présentation du budge t, a voté contre car il continue à penser que certains projets devraient être réduits ou mêmes annulés, comme l’avenue Amédée Hesse ou la traversée de Spa. C’est ainsi qu’Alternative-Plus a également dit non au marché lancé pour le lot 2 de la piste cyclo-piétonne à l’avenue Amédée Hesse (éléments de structure métallique dont l’encorbellement, les garde-corps et l’accès PMR de l’ancienne piscine). La procédure du lot avait été arrêtée parce qu’un seul soumissionnaire avait remis un prix, qui dépassait largement l’estimatif du marché.

2. Aubettes du tram

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité l’incorporation dans le domaine public de trois anciennes aubettes du tram, situées le long de la N629. Et cela afin de "pouvoir légalement intervenir pour les entretenir, elles sont importantes d’un point de vue patrimonial", a précisé Nicolas Tefnin. L’ancien échevin Paul Mathy s’est inquiété de la 4 aubette, qui n’appartient pas à la Ville, et a rappelé que l’appel d’offres pour la rénovation de la 3 aubette est déjà depuis très longtemps dans les dossiers, avec un montant de 25 000 €. "Il ne suffit plus qu’à attribuer à l’entreprise et qu’elle confirme les prix qu’elle avait donnés il y a un an et demi !"

3. Quid de la galerie Léopold II et du pavillon, durant les Francofolies ?

Le chantier qui touche à sa fin n’étant pas encore réceptionné, son occupation par les Francofolies de Spa faisait l’objet d’une convention avec l’ASBL Belgomania. Alternative-Plus, "inquiet pour la sécurité des spectateurs et de l’ouvrage", a avancé ne pas avoir tous les éléments, en particulier les contrats d’assurance de chacune des parties, pour se positionner favorablement.

4. Chouette boutique

La 1re modification budgétaire du CPAS passait également lors du conseil de ce jeudi soir. Elle permet surtout de transférer près de 75 000 € vers le fonds de réserve pour financer une subvention aux Heures Claires et pour entamer les travaux à la Chouette Boutique.

5. Mais aussi…

Le conseil communal a par ailleurs approuvé le nouveau Schéma de développement du territoire soumis par la Région wallonne. De plus, un marché va être lancé pour l’aménagement d’une piste d’accès à la zone amont du Lac de Warfaaz, étape préliminaire du réaménagement du lac. 310 000 € ont été inscrits au budget de la fabrique d’église Saint-Remacle pour des travaux prioritaires d’entretien et de sécurisation des maçonneries et des toitures de l’église, ainsi 20 000 € pour la remise en conformité de l’installation électrique du presbytère.