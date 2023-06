Ainsi, différents camions ont été contrôlés sur la commune de Spa… Et dix poids lourds sur douze présentaient des défaillances en matière de conditions techniques ! Par "conditions techniques", la zone de police liste les feux, l’équipement de sécurité, la sécurisation du chargement… "Deux sociétés ne disposaient pas de licence de transport, un chauffeur roulant sans être en possession de son certificat d’aptitude professionnelle et un conducteur n’avait pas respecté le temps de repos minimum", ajoute la zone de police.

Également des contrôles le week-end dernier

Quelques heures auparavant, le week-end des 24 et 25 juin, la même zone de police Fagnes avait mis en place des contrôles de stupéfiants et d’alcool. Là, ce sont 150 automobilistes qui ont été contrôlés avec, au final, neuf permis de conduire retenus (un pour 3 h, cinq pour 6h et trois pour 15 jours), deux PV pour défaut d’assurance, deux PV pour défaut de contrôle technique et trois PV pour défaut de permis de conduire.