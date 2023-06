Nos brasseries lauréates du 5e concours de bières de la Province de Liège

Le jury, composé de professionnels du secteur, a départagé diverses brasseries sur base de critères de sélection et de cotation très précis.

"Les jurés se sont intéressés tout particulièrement à l’apparence, aux arômes du nez, à la bouche et au corps ainsi qu’aux qualités techniques de chacun des 67 échantillons présentés par les 19 brasseries participantes", indique par voie de communiqué la Province de Liège, qui a désigné 18 bières (6 par catégorie) aptent à défendre notre province face aux brasseries hennuyères lors d’une finale interprovinciale le 19 août 2023 en province du Hainaut.

Nos bières locales représentées

Ainsi, dans la catégorie Pale & Ambert Ale se retrouvent la Sparsa IPA (brasserie La Sparsa, à Spa) ainsi que l’Aubel Pure et la Joup ( brasserie Grain d’Orge, à Plombières). Dans la catégorie Blanche, nous aurons La Culminante Blanche de la brasserie Les Mûriers à Waimes. Enfin, le Grain d’Orge apportera la The Pom pour la catégorie avec fruits fermentés ou jus de fruits. D’autres bières liégeoises seront de la partie, comme la Badjawe ambrée bio, la Sainte Nitouche Blanche et du Verger, la Légia Fruitée ou encore la C-Crush et la Léopold 7 spring session.

À noter que d’autres brasseries locales participaient au concours: BrewTous de Bütgenbach, la MAP d’Andrimont et La Cahute de Verviers.

La huitième édition du concours de beurre de ferme au lait cru se tenait également le samedi 24 juin, La Ferme France de Sprimont fait partie des trois fermes sélectionnées.