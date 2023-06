Il y a quelques jours, des travaux ont été réalisés, mais ils ne sont en rien liés au chantier du lac. "Nous sommes là pour l’éclairage public", a lancé un ouvrier sur place. À l’heure d’écrire ces lignes, aucun retour de l’échevin ne confirme que ce chantier soit en lien avec l’éclairage intelligent abordé en 2021 lors du plan Pollec.

Les travaux ne concernent pas encore les abords du lac mais l’éclairage public. ©Cindy Thonon

L’échevin rappelle que les travaux du lac de Warfaaz étaient nécessaires suite aux inondations qui ont fragilisé le barrage. "Il a été vidé, car en termes de stabilité, on risquait un effondrement. Rempli à fond, il faisait pression sur la route." Il insiste sur ses deux fonctions. "La première consiste en un bassin d’orage en cas de forte crue. S’il avait uniquement cette fonction-là, on le laisserait tel qu’il est actuellement, donc vide. Mais il a une deuxième fonction, celle de lac de loisirs à savoir la pêche, les pédalos, etc. Il est important qu’il garde ses deux fonctions."

Les travaux accusent un certain retard, notamment suite à la désignation d’un nouveau bureau d’études désigné en décembre 2022, précise l’échevin. Le délai des études, permettant d’en savoir davantage, notamment sur la nature des terres à évacuer ou la quantité nécessaire pour permettre aux poissons de réintégrer le lac, "est assez long. En ce qui concerne le délai et le coût, c’est impossible de répondre actuellement. Parce que ça va dépendre des résultats des études". Les résultats permettront d’avancer, "step by step (en français étape par étape)".

Une vanne provisoire ?

Actuellement, les travaux sont ciblés sur le déversoir et la mise en place d’une vanne provisoire. "Les résultats de l’étude d’incidences nous permettront de déterminer un niveau tampon." Un espace qui sera utile en cas de fortes pluies qui impacteraient les cours d’eau. La jauge du lac pourra être contrôlée, à terme, par une vanne automatique qui "pourra aussi être commandée à distance pour anticiper". Cependant, la vanne provisoire, elle, sera manuelle dans un premier temps. La vanne définitive sera posée en cours de travaux. "O n devra aussi aborder des questions juridiques afin de déterminer qui la commandera, à qui incomberont les responsabilités ?"

Il précise tout de même que la capacité du bassin sera légèrement agrandie pour "avoir un niveau suffisant pour le lac de loisirs et le bassin d’orage".

Lac de Warfaaz juin 2023. ©Cindy Thonon

Un panneau informatif pour l’été ?

C’est un délai que l’échevin aimerait respecter. "Je trouve ça magnifique de constater que la nature reprend ses droits. Ça a toujours un intérêt de s’y promener. Ce dernier sera renforcé par un panneau qu’on envisage de placer à l’entrée du promenoir. L’objectif est qu’il soit présent cet été. Le contenu est fait." Sur ce dernier, des informations relatives à la fonction du lac et à l’avancée des travaux seront détaillées. Les balades guidées proposées l’année dernière n’ont pas rapporté le succès attendu, "il n’y a eu aucun participant".

Les travaux du chantier restent encore nombreux, à savoir l’évacuation des terres, la restauration des abords du lac, la restauration du barrage, la réintroduction des poissons. L’échevin attend les résultats des études en cours. "On compte beaucoup sur l’été pour avancer dans les travaux. L’évacuation des boues ne peut se faire qu’en période sèche." D’après l’échevin, les travaux auraient commencé début 2023, cependant sur place les abords du lac ne semblent pas encore avoir été modifiés.

Contents ou pas, les Spadois de l’état actuel du lac ?

Le lac de Warfaaz attire-t-il toujours le public bien que le lac soit vide ? Quelles sont les personnes qui s’y rendent ?

Ils ont l’habitude de se retrouver autour du lac et de faire un tour. Actuellement, ils ne souhaitent même plus regarder le lac dans cet état. ©Cindy Thonon

"C’est un public différent. Avant, on travaillait énormément avec des touristes. Maintenant, on a un public qui vient en majorité de la région", remarque Alexandre Devaux, apprenti gérant de la brasserie du Jardin des elfes.

Avec les gîtes, c’est le seul endroit de loisirs qui résiste, bien que le lac soit moins attrayant. "On a profité du changement du lac pour se renouveler aussi. Et on n’a pas vraiment eu le choix !" En effet, l’établissement horeca a complètement revu son concept en proposant des tables barbecue, un jardin complètement différent, des coins transats, etc.

Mais Benjamin Krickel, gérant, ne souhaite pas s’arrêter là. "Cet été, on aimerait lancer un concept avec des animations DJ et bar à cocktails, durant l’après-midi. Ce sera dans le même esprit que les Jeudredis. On essaye de pallier le manque d’activités suite à l’assèchement du lac", précise Alexandre Devaux.

En attendant de retrouver l’eau du lac, l’équipe tente de se renouveler pour attirer un large public, notamment via la communication plus importante sur les réseaux sociaux.

"C’est moche comme ça !"

Autour du lac, des Spadois déçus par ce que sont devenus ses abords. Ils s’étonnent de la manière dont la Commune gère le projet. "Ils réfléchissent après avoir vidé le lac. Ce n’est pas avant qu’ils auraient dû réaliser les études ? Je ne comprends pas, j’ai l’impression qu’ils travaillent à l’envers", lancent Didier.

Des panneaux continuent d’occuper les abords du lac de Warfaaz. ©Cindy Thonon

Ces Spadois regrettent aussi le départ de la faune, "avant il y avait des canards, des cygnes, des goélands, il y avait de tout. C’est en train de disparaître, ça devient un chancre !" Ils comprennent aussi que les commerçants et les entrepreneurs ne se pressent pas pour réinvestir les lieux comme le gîte de luxe qui devait voir le jour en 2024 en même temps que la fin des travaux du lac, dans l’ancienne Résidence du Lac. "C’est moche comme ça, l’eau, c’est la vie", ajoute Dominique.

"Avant, on venait pour le lac, on avait l’habitude de faire le tour. Maintenant, on n’a même plus envie", ajoute Serge. La présence de La Warfazienne, l’ASBL société royale de pêche et de pisciculture aussi manque à l’animation du lac. "J’avais l’habitude de venir avec mes petits-enfants, on rencontrait les pêcheurs qui leur expliquaient ou qui leur montraient des carpes. C’était chouette, ça ajoutait de la vie et des contacts humains", se rappelle Dominique.

La Warfazienne, l’ASBL société royale de pêche et de pisciculture animait les abords du lac en période estivale. ©Cindy Thonon

"Avant, chaque fois qu’on se promenait, quand on est de Spa, on rencontrait toujours quelqu’un. C’était un lieu de rencontre", complète Liliane. "En 1978, je me souviens, le lac n’avait pas été vide autant de temps. Ici, c’est incompréhensible pour nous, citoyens, mais aussi pour les touristes", regrette Serge.