Aux commandes, on retrouve toujours Catherine Cecius avec le nouveau chef Giacomo Panaccione, qui a notamment travaillé au Franc’Off durant quatre années. Ces changements ont pour but d’amener "un côté plus familial et brasserie" et répondre ainsi plus à la demande des clients, notamment des promeneurs ou des résidents de la maison de repos voisine.

Quant à l’endroit, qui avait retrouvé son lustre d’antan depuis septembre 2022, rien n’a changé. Et on peut toujours y organiser divers événements tels mariages et autres anniversaires.