Atypic Sympathic s’installe également à Spa

Et cette fois, c’est du côté de Spa et la place du Monument que l’on retrouve Nadia Aito. Plus précisément dans l’ancien bâtiment du Relais. "J’ai ouvert depuis une semaine et les premiers retours sont vraiment super. J’ai eu la visite de beaucoup de clientes déjà. De plus, ce magasin de Spa me permet aussi de faire connaître celui de Verviers." Comme dans les autres surfaces d’Atypic Sympathic, on retrouve des vêtements, divers accessoires, des chaussures ou encore des sacs. Sans oublier qu’actuellement, le magasin de Spa est ouvert tous les jours. "Je continue également à faire des lives sur les réseaux sociaux où je suis très active. Sans oublier que je me déplace aussi sur des marchés dans la région."