Ils sont sur la fin, le carrelage est posé, c’est vraiment la toute dernière ligne droite. Fin du mois (NDLR: lire de juin), la Galerie Léopold II est finie. La réception définitive se fera quand on aura les garde-corps qui accusent un léger retard. Pour rappel, autour de la Bobeline (NDLR: le restaurant installé au Pavillon des Petits Jeux), ce sont des garde-corps provisoires aussi. Ils resteront le temps de recevoir les définitifs que ce soit pour le Pavillon Marie-Henriette ou pour la Bobeline.

Aux Francofolies, la table de mixage sera installée comme à son habitude dans la Galerie Léopold II. Ce n’est pas une infrastructure lourde pour la Galerie d'après l'échevin. ©EdA LABEYE Philippe

Et le Pavillon Marie-Henriette ?

Le Pavillon en lui-même ne sera pas terminé le mois prochain (NDLR: lire en juillet). C’est prévu depuis un petit moment. Pour donner un délai "raisonnable", la fin se situe début 2024.

Et à l’intérieur ?

Rien n’a été arrêté, on a prévu des installations pour un commerce Horeca. Parce que les installations pour ce type de structure sont plus exigeantes que pour une salle polyvalente par exemple.

Le projet de restauration a-t-il été respecté pour la galerie ?

Ce qu’on voulait: la refaire à l’identique et c’est le cas ! On n’a absolument pas bradé notre volonté de vouloir faire quelque chose de particulièrement qualitatif et respectueux du patrimoine. Quand on la regarde, on doit pouvoir regarder une photo d’époque et voir la même galerie. Elle est juste merveilleuse.

L’ensemble du carrelage de la Galerie Léopold II a entièrement été rénové, les festivaliers pourront le fouler dès juillet 2023. ©ÉdA LABEYE Philippe

Le carrelage est remplacé à 100% dans toute la galerie. On a gardé une palette des carrelages, qu’on avait enlevés. On ne met pas de nouveaux carrelages autour de la Bobeline par exemple. On va cependant remplacer ceux qui sont cassés avec ceux qui étaient là initialement. On a refait tout l’éclairage le long de la galerie comme à l’origine. Avant les travaux, il n’y avait plus tout cet éclairage. Et les garde-corps, il n’y en avait plus. Ils se trouveront sur la partie qui donne vers le parc.

Côté budget, ça a explosé ?

Comme tous les travaux partout. Sur la dernière année suite à la guerre en Ukraine, il y a eu un bon des coûts des matériaux. De manière générale. Il se situait aux alentours des 25-26%. C’est compliqué d’avoir une vue globale sur l’augmentation générale parce qu’on regarde plutôt poste par poste.

Pourquoi les travaux ont duré si longtemps ?

C’est un travail conséquent. Il faut se rendre compte que la galerie dans son entièreté a été démontée pièce par pièce. Chaque pièce a été numérotée pour être replacée comme à l’identique.

Sensibilisation du patrimoine aux Francos

Des aménagements particuliers sont à prévoir pour accueillir les festivaliers des Francofolies ?

On sécurisera le Pavillon Marie-Henriette pour les Francofolies comme l’année dernière. Pour éviter que les personnes ne se prennent les pieds dedans. Il y a aussi des lampadaires qui ne seront pas fonctionnels durant la manifestation. De manière à ne pas éclairer toute la galerie durant les concerts le soir.

Comme l’année dernière le Pavillon Marie-Henriette sera sécurisé. La scène ne sera pas près du Pavillon mais plutôt près de la fontaine. ©EdA LABEYE Philippe

Durant le festival, l’attention des festivaliers sera attirée sur les rénovations ?

Les écrans qui sont à côté des scènes serviront à les sensibiliser au patrimoine. Ce qu’on veut transmettre comme message, c’est qu’on prenne conscience de la chance qu’on a de pouvoir faire une telle manifestation dans un lieu d’exception. Et surtout inviter au respect. Pour nous, ce sont les deux messages qui sont essentiels.