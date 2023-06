De nombreux boulistes pour la Petite marseillaise

Car il faut rappeler que cet événement a failli ne pas se faire suite à une demande d’autorisation initialement refusée par la Ville à cause de la brocante qui devait se tenir au même endroit. "Il y a eu un revirement de dernière minute et qui aurait dû avoir lieu avant mais bon. Cela aurait été plus simple que tout soit arrangé avant, d’autant plus que j’avais envoyé un mail aux échevins en disant que ce n’était pas possible pour nous mais je n’ai même pas eu de réponse… C’est à ce moment que j’ai décidé d’utiliser les réseaux sociaux pour débloquer la situation. Et dès que la presse en a parlé, une solution a pu être immédiatement trouvée. Et pour les brocanteurs, cela ne change pas grand-chose de se déplacer de quelques mètres. Ce fut vraiment de la mauvaise volonté mais on sait que cette brocante a un poids politique vraisemblablement important car chaque année, nous avons des difficultés à organiser notre événement…"

L’an prochain, le trophée des personnalités devrait faire son retour également. "Les travaux de la galerie nous ont empêchés de faire notre trophée des personnalités cette année car on ne savait pas les accueillir comme il se devait. Mais la volonté est de refaire le trophée des personnalités avec la Petite marseillaise l’an prochain. On a déjà remis notre date et on aimerait le faire le week-end de la Pentecôte. Car on aurait eu beaucoup plus d’équipes si nous avions pu faire cet événement sur deux jours."