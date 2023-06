Trente ans de transmission au musée de la lessive à Spa (photos & vidéo)

"Le musée, c’est une équipe de 25 à 30 personnes. Depuis 30 ans, 80 bénévoles sont venus travailler et participer aux activités du musée, en informant les plus jeunes et en découvrant beaucoup de choses. Car notre musée n’est pas passéiste. Il conjugue le passé et le présent, a expliqué Paul Jehin. L’invention de la machine à laver coïncide avec l’arrivée de la société de surconsommation. Maintenant, on lutte contre l’obsolescence programmée de machines ; on doit consommer moins d’énergies ; on doit utiliser des produits de lessive qui ne pollue pas…"

Les trucs et astuces d’autrefois présentés au musée sont donc d’autant plus d’actualité. "On peut notamment vous apprendre comment faire votre lessive à base de lierre, de saponaire ou de cendre de bois." Paul Jehin aime le rappeler, le musée de lessive touche à de nombreuses sphères: la condition de la femme, la publicité, la conception de la propreté, l’hygiène… "Nos blanchisseuses avaient une qualité de travail qui était reconnu par les Bobelins. Elles font partie du patrimoine immatériel de la cité thermale."

Depuis 1993, le lieu a accueilli un peu plus de 165 000 visiteurs. "La Ville souhaite une longue vie au musée de la lessive et à l’ensemble des bénévoles. Des personnes qui sont rares aujourd’hui et qui participent au rayonnement de Spa", a déclaré la bourgmestre Sophie Delettre.

Les 30 ans du musée en images

Les autres musées spadois en fête également

Ce dimanche, pour la première fois, tous les musées spadois étaient à la fête. Ils se sont rassemblés, autour de stands, au sein du musée de la Ville d’eaux. Dans le parc verdoyant de la Villa royale, des activités étaient proposées par le musée du 12e de Ligne et le musée de la forêt et des eaux de Bérinzenne. Le musée du cheval était également accessible au public. Une enquête grandeur nature, imaginée pour l’occasion, invitait les enfants à aller à la rencontre de chaque interlocuteur, y compris au musée de la lessive. Le thème ? Le vol des bijoux de la reine. Un méfait qui allait mettre en péril la grande exposition du musée… Autant dire que ce jeu de piste a plu !

- ©EdA J.Wo.