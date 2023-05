Spa soutient le commerce local: une motion votée et des rencontres avec des ministres programmées

Ce jeudi 25 mai 2023, le conseil communal a approuvé à l’unanimité une motion de soutien au commerce local. "Le Collège est aux côtés des commerçants depuis le début de la mandature, a rappelé l’échevine du Commerce Charlotte Guyot-Stevens (MR). Cela se traduit par plusieurs actions. Tout d’abord, il y a la subvention annuelle allouée à l’association des commerçants. Il y a également le dispositif “Objectif proximité” qui a été défendu et obtenu par la Ville (NDLR: qui permet l’octroi d’une prime à l’installation pour les nouveaux commerces et au repositionnement pour un commerce existant) et l’engagement d’un agent communal chargé de la dynamisation commerciale." Malheureusement, les crises successives, telles que celle du Covid, des inondations et la flambée des prix due au coût de l’énergie, ont fragilisé et fragilisent toujours l’équilibre des activités commerciales. "Nos commerçants et le secteur horeca tirent la sonnette d’alarme et font part de leurs difficultés financières. C’est pourquoi, et cette démarche s’inscrit dans la motion proposée ce soir, nous réaffirmons notre soutien à ces commerçants."