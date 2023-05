Pour sa 64e édition, le Royal festival de Spa ose quelques nouveautés

C’est ainsi que cette nouvelle édition du festival spadois des arts de la scène osera quelques nouveautés du 4 au 20 août 2023. La première étant la mise en place d’un week-end d’avant-première avec cinq représentations du spectacle événement Pinocchio. "C’est important de pouvoir proposer un spectacle grand public comme celui-là, très ludique et visuel, et de permettre au plus de spectateurs de le voir", a insisté le directeur du festival Axel De Booseré, aussi derrière la réalisation de cette réécriture par Thierry Janssen du conte, transposé dans l’Italie fasciste de Mussolini.

Deux créations propres sont également au programme. Le soir je mange du fromage, autour de la correspondance entre Gorki et Tchekhov, décrite comme "extraordinaire" par Patrick Donnay, à l’affiche avec Jean-Pierre Baudson et Alfredo Cañavate, "on y découvre deux êtres humains !". Le club P.E.P.S. est quant à lui un spectacle musical qui aborde la thématique du sexe avec "deux jeunes institutrices charmantes et avenantes qui chantent des chansons paillardes, c’est assez piquant !", glisse le directeur.

Autre parti pris de cette 64 édition, celui de transformer la salle des fêtes en cabarets. "On y installera des petites chaises, un bar, (NLDR: et non le gradin habituel) pour créer une ambiance années 1940. On pourra donc boire durant le spectacle et certains soirs manger avant le spectacle !"

Un choix qui représente bien le souhait d’accueillir tous les styles et les genres d’arts de la scène. Les propositions de théâtre côtoieront encore les spectacles circassiens, de magie, d’humour ou encore musicaux. Le directeur a été cette année jusqu’à intégrer quelques concerts coups de cœur comme Béessau ou encore Korabarok, un trio qui mêle la voix de Céline Scheen à la harpe africaine et à la guitare.

Le festival peut également se targuer d’accueillir quelques 1re de spectacle internationaux. La troupe canadienne Machine de cirque jouera son spectacle Robot infidèle (1re en Europe), tandis que Akoreacro présentera Arrêt d’urgence (1re en Belgique). Ce dernier se déroulera en plein air, dans le parc des Sept Heures, sur le plateau d’un semi-remorque ! Ce sera aussi la 1re date belge de Fred Blin, "un clown trash, punk, décalé, absurde, en dehors des codes habituels de l’humour scénique." L’humour sera ainsi bien présent avec par ailleurs la venue de Nicolas Lacroix, Laurence Bibot, Bruno Coppens, Dena ainsi que la tenue du Sabam Comedy Club.