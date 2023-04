Spa: le projet de rénovation du CPAS a été repensé

Lourdement impacté par les inondations, puis par un incendie, le CPAS de Spa a grandement besoin d’une rénovation. "Il y avait une urgence pour les bénéficiaires et travailleurs de trouver un peu de sérénité." En plus de l’aspect financier, le Collège doit également tenir compte d’un planning très serré. "Cet appel à projets avait comme objectif une date ultime pour une réception provisoire en mars 2026."

Par conséquent, il a été décidé de regrouper, dans un même bâtiment et sur le site actuel, le CPAS et l’accueil temps libre, à savoir RécréaSpa. Jusqu’ici, celui-ci est basé à la crèche communale, boulevard Chapman. Un établissement qui vient de se voir accorder, via le plan Cigogne, 14 nouvelles places. "On va passer de 70 à 84 places, indique l’échevine de la Petite Enfance, Charlotte Guyot-Stevens (MR). Nous devons donc revoir l’occupation et l’organisation des locaux. De plus, RécréaSpa est de plus en plus sollicité. Le déplacement dans ce nouveau bâtiment permettra de mieux répondre aux besoins." Tout en restant au centre-ville, proche des musées et du Parc de Sept Heures. Le futur bâtiment fera 1 350 m2. Le projet total est estimé à 3 569 000 € et la promesse de subsides, elle, de 1 230 000 €, soit une part communale de 2 339 000 €.

"Au niveau du CPAS, on constate aussi que nous avons un manque de place par rapport aux besoins rencontrés", pointe Alda Greoli, présidente du CPAS (Osons Spa). Au-delà de ces travailleurs et des bénéficiaires, il accueille ou accueillait (avant l’incendie) la Chouette Boutique, l’ASBL Ciréfasol, l’ASBL Oasis, Saint-Vincent de Paul, le salon de coiffure Solid’Hair ainsi qu’une association de tricoteuses. "Il sera aussi proposé à ceux qui occupent actuellement la maison de la Croix-Rouge, rue Hanster, de rejoindre ces locaux. Cela nous permettra d’avoir un pôle social et associatif."

Ces travaux seront l’occasion de créer un parking de 200 places, avec un chemin piéton qui mènera au parc. "Ce sera une facilité pour les Spadois et les touristes", estime Nicolas Tefnin, échevin des Travaux (MR). Le lieu sera aussi une zone polyvalente qui, à terme, pourrait héberger le marché ou d’autres manifestations, "avec une meilleure accessibilité pour les PMR et les poussettes." La chapelle Saint-Charles sera, quant à elle, conservée. Son affectation future dépendra du verdict rendu à la demande de classement formulée et en cours.

Des rénovations énergétiques à l’hôtel de Ville

Les services de l’administration communale resteront donc bien à l’actuel hôtel de Ville. "Nous pourrons dans ce cadre-là bénéficier de subsides UREBA pour améliorer la performance énergétique de ce beau bâtiment cher aux Spadois et de subsides patrimoniaux également pour la rénovation et la restauration des parties classées", détaille la bourgmestre Sophie Delettre (MR). Des travaux qui ne sont pas encore chiffrés.

En marge de ces projets, les châssis seront également prochainement rénovés. Il y a quelque temps, l’accueil, plusieurs services (dont celui des finances) et les bureaux à l’étage ont été rénovés. "Le dernier service qui ne l’a pas encore été, celui de la Population et de l’État civil, le sera assez rapidement", note-t-elle.