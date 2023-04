Laurens Vanthoor avant lesH de Spa : "Tout le monde veut gagner Le Mans"

Laurens, quel bilan tirez-vous après les deux premières épreuves du championnat du monde ?

"Honnêtement, c’est un peu plus difficile que prévu. Il reste davantage de travail que ce que l’on avait escompté. On progresse doucement, mais il reste pas mal de boulot. Nouvelle auto, nouvelle équipe, il faut nous laisser encore un peu de temps. J’espère que l’on va franchir encore un pas ce week-end à Spa et que l’on sera prêt à jouer devant pour Le Mans dans un gros mois. D’un point de vue personnel, je me sens en confiance dans l’auto. J’estime avoir fait du bon boulot. Et l’entente avec mes équipiers Kevin et André est parfaite. Il ne manque plus qu’un peu plus de performances pour réellement dire que je vis mon rêve. Mais cela va venir…"

Dans quels domaines devez-vous précisément le plus travailler ?

"Oh, il me faudrait une heure pour vous expliquer. C’est un mixte de petites choses à améliorer pour bien faire fonctionner notre package : la balance, l’usure des pneus, la gestion du freinage. Tout est lié en fait."

La Porsche 963 a-t-elle, comme par exemple la Peugeot 9X8, plus été conçue pour aller vite sur le circuit du Mans, avec moins d’appui et plus de lignes droites ?

"Vous savez, tout le monde veut gagner Le Mans et conçoit son proto en fonction de la grande course. Donc non. Le règlement prévoit de toute manière une fenêtre aérodynamique très étroite dans laquelle on doit tous se trouver."

Vous avez effectué, voici quelques semaines, deux jours de tests à Spa. Un avantage ? Quels enseignements en tirer ?

"Il a beaucoup plu. En deux jours, on a dû avoir deux heures de piste sèche. On a plutôt testé deux ou trois idées plus radicales. Nous étions présents en même temps que Ferrari et nous pointions, comme depuis le début de saison, un peu derrière eux avec des chronos qui oscillaient entre 2.02 et 2.04."

La balance de performances va toutefois être modifiée ce week-end. Cela devrait réduire l’écart avec la tête…

"Je ne suis pas au courant et franchement nous ne sommes plus autorisés à commenter la BOP. C’est une directive du WEC et de mon employeur. La seule chose que je peux dire est que s’il n’y avait pas de changement par rapport à la dernière course, les Toyota seraient à nouveau intouchables."

Vous êtes le pilote désigné dans votre équipage pour prendre les départs. Cela vous plaît ?

"Oui et j’espère surtout que cela plaît à l’équipe. Je me sens bien dans ce rôle même s’il génère un peu plus de stress que de sauter dans le proto pour prendre son relais."

Niveau pilotage, c’est quand même fort différent du GT ?

"Oui, il y a nettement plus d’appui et c’est grisant sur un circuit comme Francorchamps. Il faut aussi beaucoup plus réfléchir. Il y a pas mal de manipulations à effectuer. Ce n’est pas facile."

Le Raidillon passe-t-il toujours à fond ?

"Oui, mais pas facilement. Lors du premier relais en pneus neufs cela devrait le faire mais lors du second stint, avec le plein et des pneus plus usés, il faudra se méfier et peut-être lever un peu le pied."

L’objectif ce samedi est de monter à nouveau sur le podium ?

"Au Portugal, on a profité des ennuis d’une Toyota et de Ferrari. En vitesse, à la régulière, c’était un peu compliqué. Mais j’espère qu’on sera un peu meilleurs ici et qu’on pourra viser une coupe, oui. C’est toujours un petit plus de pouvoir rouler à domicile. Ce programme m’excite en tout cas et je suis plus motivé que jamais."