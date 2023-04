Une explosion et un incendie à Spa: deux personnes blessées

"À l’appel, 24 pompiers ont été envoyés sur place, mais les moyens ont rapidement été libérés. Seules une autopompe et une auto-échelle sont toujours sur place", indiquaient les pompiers peu avant 11 h 30, précisant par la même occasion que l’incendie était éteint et que "l’origine de l’explosion était inconnue". Deux personnes ont été blessées dans cet incident, elles "sont sorties d’elles-mêmes de la maison". Ces deux victimes légères ont été prises en charge par l’ambulance de Spa et par le SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) du CHR Verviers. "Nous ignorons la gravité" des blessures, indique encore la zone de secours VHP. Il s’agirait de brûlures suite à un départ d’incendie au niveau de la cave de l’habitation.