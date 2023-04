Des enfants s’entraident en période de guerre à Spa

Il y avait de l’animation ce samedi sur le terrain d’entraînement de la caserne militaire de Spa. Et pour cause, de nombreux jeunes étaient invités par la Croix-Rouge de Belgique à une grande activité autour de la guerre et des missions de la Croix-Rouge. "La journée s’appelle le Raid Cross, qui est en fait un jeu de rôle qui met en scène des acteurs humanitaires, des civils et des militaires, détaille Franck Gorchs-Chacou, le directeur de la cellule de réponse aux inondations de la Croix-Rouge de Belgique. L’idée est de faire prendre conscience à la jeunesse que dans la guerre, il y a des règles mais aussi des droits. On ne peut pas faire n’importe quoi même si dans la réalité ce n’est pas simple à mettre en pratique. Ainsi, ces jeunes vont passer dans différentes situations comme une où il faut emmener un certain nombre de denrées et de couvertures d’un point A à un point B avec de nombreux obstacles. Sans oublier un parcours migratoire. La volonté était aussi de montrer la similitude qu’il peut y avoir entre les victimes des inondations et les victimes d’un conflit armé. Dans les premières semaines, on peut se souvenir que c’était aussi le chaos lors des inondations, même si c’était à des degrés divers. Mais on peut se retrouver dans la même situation de la perte d’un être cher, de la perte d’une maison ou encore une forme de déracinement pour reconstruire sa vie ailleurs."