300 jobs proposés au Printemps de l’Emploi à Spa

Mardi 25 avril, de 9h à 13 h, la 7e édition du Printemps de l’Emploi revient à Spa après deux ans d’arrêt en raison des mesures sanitaires. Cette année, ce sont 29 entreprises ou PME qui accueilleront les chercheurs d’emploi au centre culturel de Spa – Jalhay et Stoumont. "Il y a plus d’une centaine d’offres qui représentent plus de 300 postes".

Des profils très différents

Parmi les entreprises présentes au salon de l’emploi spadois, de nombreux employeurs locaux seront présents (de Spa, de Limbourg, de Verviers ou encore de Dison). À noter que la Défense, le Service Public de Wallonie et la zone de police Fagnes seront aussi là. "Concernant le type de job, c’est très large on retrouve des métiers qui ne demandent pas au départ des qualifications particulières comme la construction, l’industrie, le service à la personne, la vente, le numérique ou encore l’Ho. Re. Ca, pour ne citer qu’eux", précise le directeur territorial Liège-Huy-Verviers du Forem, Éric Demaret.

Durant le salon, des conseillers pourront accompagner les visiteurs. "L’idée est d’établir des contacts pour permettre aux demandeurs qui ne trouvent pas leur bonheur au Printemps de l’Emploi de les accompagner dans leurs recherches par la suite. L’important est d’assurer un suivi pour donner des chances supplémentaires au demandeur". Il insiste sur la collaboration entre les différents partenaires qui sont le CPAS, la Ville de Spa, le plan de cohésion sociale et la maison de l’Emploi de Spa qui permet de travailler sur le long terme avec les chercheurs.

Infos: inscriptionsouhaitée mais pas obligatoire, lien sur l’événement Facebook Printemps de l’Emploi. Mardi 25 avril, de 9h à 13 h, rue Servais, 8, 4900 Spa.