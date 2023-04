C’est à l’arrière du pouhon Prince-de-Condé, situé rue Jean Gérardy au centre de Spa, qu’une nouvelle et grande fresque vient d’être inaugurée ce samedi en fin journée. "Il s’agit d’une fresque réalisée par Raphaël Demarteau, explique Christophe Collard du centre culturel Spa-Jalhay-Stoumont. En juin 2021, l’artiste avait investi la salle des fêtes du centre culturel pour créer, en quelques jours seulement, ce quadriptyque inspiré par les ressentis des citoyens sur leurs espoirs de l’après de la crise du Covid. Les panneaux avaient ensuite été exposés au parc de 7 heures et soulignons qu’ils ont, fort heureusement, résisté aux inondations."

Ces panneaux ont donc été posés désormais sur le mur situé au bout de la place de l’Hôtel de ville. Et mis à l’honneur dans le cadre d’un événement aux multiples facettes. "Il s’inscrit dans le cadre des actions du centre culturel et plus globalement dans son enjeu de réappropriation collective par les citoyens de leur patrimoine et de leur espace commun de vie. En sortant la culture et l’art hors des murs, et en les installant dans la ville en sensibilisant les jeunes et moins jeunes aux richesses spécifiques du patrimoine de notre territoire, le centre culturel mise sur la création de nouveaux lieux de rencontre et d’expression."