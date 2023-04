"Cela faisait quelques années que cela n’avait plus lieu", explique Benjamin Noé, l’organisateur. Pour ce grand retour, c’est sur le parking de la gare de Spa que Dionyse plantera son chapiteau. "Celui-ci sera entièrement décoré, note-t-il. Le principe est simple. Il y aura des châteaux gonflables pour les enfants, des concerts et des artisans locaux. C’est bien entendu gratuit et ouvert à tous."

À 18 heures, les participants auront droit à une animation d’Alain Martin. Osmar Cruz prendra le relais à 20 heures. Enfin, à 22 heures, c’est Dj Ignite (qui n’est autre que Benjamin Noé lui-même) qui se chargera de l’ambiance musicale et festive.

Côté produits de bouche, on retrouvera la Bobeline, la B-Vodka, Dionyse, l’Elfique, Flamingo, la Sparsa, le P2PGin mais aussi les Vins et élixirs de Franchimont. "On aura également les glaces de la Boule Royale et la friterie Le Lutin Gourmand qui proposera des burgers", complète l’organisateur.

Un événement amené à se reproduire

Si le succès est au rendez-vous, l’initiative pourrait tout à fait être reconduite. "C’est ce qu’on espère, confie Benjamin Noé. On aimerait pouvoir organiser cet apéro de manière régulière, surtout en été." Le lieu pourrait également changer. "On pourrait aller plus dans le centre de Spa. Mais l’avantage du parking ici, c’est que c’est plus facile en termes de sécurité." Un contrôle sera d’ailleurs réalisé à l’entrée: les sacs et les produits liquides sont en effet interdits.